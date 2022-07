El incómodo cantito a Piqué durante Barcelona-Real Madrid por su separación de Shakira

Mientras se encuentra en Estados Unidos, donde Barcelona encara la parte más importante de la pretemporada, Gerard Piqué vivió un incómodo momento. Su equipo venció por 1-0 a Real Madrid, pero el defensor no pudo tener una jornada del todo alegre debido al incómodo momento que le tocó vivir.

Ni bien el plantel Culé pisó el verde césped del Allegiant Stadium, de Las Vegas, los silbidos y abucheos para el defensor no se hicieron esperar. ¿El motivo? los aficionados presentes no le perdonan al futbolista su separación de Shakira y, claro está, que eligieron reprobar la presencia del futbolista.

Además de la anteriormente mencionada acción, los aficionados presentes en el estadio se unieron, tanto los del Real Madrid como los de Barcelona, bajo un particular canto. Piqué ingresó para jugar los últimos 30 minutos del derby y en ese lapso tuvo que escuchar a los hinchas corear el nombre de su exesposa.

Jordi Alba, compañero también en la Selección de España, se refirió al sensible tema: "No sé a qué se deben los silbidos. Los escuchamos. No creo que a él le preocupe mucho. Ya lo conocemos, es de admirar. Cero presión. Creo que lo motiva que lo silben. Llevamos tiempo así y no creo que le quite el sueño. Lo que pasó hoy no le va a cambiar nada".