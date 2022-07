La revelación de Pol Fernández luego del triunfo de Boca: "Queríamos..."

Sin mayores inconvenientes, Boca venció a Estudiantes de La Plata por 3-1 y se repuso así de la derrota sufrida ante Argentinos en condición de visitante. El primero de los goles llegó de la mano de Guillermo Fernández quien, de volea, logró encaminar el triunfo de su equipo.

Con respecto al funcionamiento del equipo, manifestó: "Veníamos trabajando y no se nos venía dando. Sabíamos que estábamos en deuda futbolísticamente, lo teníamos presente. Queríamos empezar a recuperar la memoria".

A la hora de resaltar la juventud con la que cuenta Hugo Benjamín Ibarra en su equipo, soltó: "Somos un plantel con muchos chicos que están creciendo de buena manera, hoy se vio reflejado en Varela, Zeballos cuando entra siempre lo hace muy bien, Vázquez estuvo muy bien. Queremos empezar a encontrar el funcionamiento, creo que hoy hicimos bien las cosas. Lo merecíamos, lo necesitábamos y a partir de eso vamos a empezar a trabajar mejor".

A la hora de resaltar la labor Alan Varela, figura del partido, Fernández expresó: "Estuvimos más sueltos. A partir de que Alan se empezó a sentir bien, nosotros empezamos a crecer, nos dio confianza y nos respaldó bien. Sobre todo los primeros 20 minutos fueron buenísimos, encontramos la diferencia y después lo supimos manejar".

Para finalizar, se refirió su gol, que significó abrir el camino para la victoria de su equipo en condición de local: "Es algo que me vienen pidiendo, trato de hacerlo seguido y encontrar los momentos justos. A veces no se me da, hoy por suerte la pude empalmar bien y por suerte entró".