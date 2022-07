Sábado redondo para Pernía: ganó el sprint en Rafaela y es el nuevo líder del campeonato

Leonel Pernía, con Renault Fluence, ganó este sábado en Rafaela el sprint del TC2000 y pasó a liderar el campeonato. En una emotiva competencia, por el intercambio de posiciones, el tandilense se impuso al porteño Franco Vivian (Citroen) y al cordobés Matías Cravero (Honda).

Fue una carrera cambiante y vibrante. Pernía y Vivian se pasaron una y otra vez, prestándose el liderazgo con maniobras al límite y a la par. Hasta la última vuelta no se sabía quién se quedaba con la victoria. Cualquier error o exceso podía cambiar el resultado final. Sin embargo, en el último giro el Tanino se aseguró la primera posición y le entregó al Axion Energy una nueva victoria.

"Se dio la carrera que la categoría pretendía. Gasté casi toda las activaciones de Push to Pass y no me quedan muchas para mañana, pero conseguimos 15 puntos importantes para el campeonato", expresó Pernía. Facundo Ardusso (Puma Energy Honda Racing), Agustin Canapino (Chevrolet YPF), Bernardo Llaver (Chevrolet YPF), Ignacio Montenegro (Axion Energy), Jorge Barrio (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia), Matías Milla (Axion Energy) y Exequiel Bastidas (FS Motorsport) cerraron los diez mejores.

Con este resultado, Pernía alcanzó la punta del campeonato con 160 unidades, desplazando a Llaver por apenas un punto. Julián Santero está tercero con 144. La séptima fecha del año se va a cerrar el domingo a partir de las 11:45 hs. con la final a 30 minutos más una vuelta con Matías Milla largando desde el primer cajón.

Noticias Relacionadas Fórmula 1: Leclerc voló en la clasificación y saldrá primero en Francia

En la última presentación que hizo el ex Súper TC2000, hoy TC2000, el 3 de junio de 2018, se impuso el cordobés Facundo Chapur, con Citroen C4 Lounge, escoltado por el lanusense Emiliano Spataro (Renault Fluence) y Agustín Canapino (Chevrolet Cruze).