Battaglia reveló la metodología de trabajo que era “resistida” por el Consejo y el plantel de Boca

Una revelación de Sebastián Battaglia tras su paso por Boca. El extécnico del Xeneize, que fue despedido recientemente tras la eliminación en la Copa Libertadores y una conferencia de prensa en la que apuntó al Consejo de Fútbol por la falta de refuerzos, se refirió a una particular metodología de trabajo que fue "resistida" tanto por la dirigencia como por parte del plantel.

En entrevista con Alejandro Fantino en Animales Sueltos, Battaglia contó que contrató a un coach deportivo para trabajar en los objetivos del plantel, pero que esa decisión no era del gusto de la dirigencia y de algunos jugadores: "Yo traje un coach deportivo que nos ayudaba y trabajaba en los objetivos, en lo que queríamos mejorar a nivel del grupo y equipo. Comprometernos al objetivo claro que teníamos que tener", comentó.

El entrenador reveló que su idea no fue bien vista en el club, tanto en el Consejo de Fútbol como entre los futbolistas, aunque no nombró a quiénes estuvieron entre los detractores: “Había cierta resistencia… De los jugadores también. Pero creo que era necesario y a nosotros nos hizo muy bien”.

“Nos ayudaba a trabajar y a complementar cosas que creíamos que nos hacía falta. A Boca lo agarré como grupo, pero al final estábamos logrando ser un equipo. Todos pensábamos e íbamos por un objetivo claro”, expresó Battaglia.

Otras frases de Battaglia sobre su salida de Boca

Su despido de Boca: "Me dolió la manera, la forma, al fin y al cabo todos queremos el bien para Boca"

Su relación con Juan Román Riquelme: "Hablamos poco, en la salida no volví a hablar".

Las conversaciones con el Consejo de Fútbol: "Me hubiese gustado tener un poco más de charla de fútbol".

"Siempre hay charlas de futbol. Hay y van a seguir existiendo. Después las decisiones siempre son del entrenador, uno se apoya en los que más confía para definir. Siempre hubo charlas de fútbol".

Cómo lo despidieron de Boca: "Cuando me dijeron que iba a ser el técnico de Boca, lo acepté, vinieron a mi casa, estuvo bien... Acá me hubiera gustado que se dé de la misma manera, que vengan a mi casa, hablemos de otra manera... Esa es la parte que me duele. Acá se dio de la manera que se dio. La realidad es que tenían la decisión tomada".