La “guardia alta” de Battaglia a días de la revancha con Corinthians: “Claramente pensamos que…”

Con equipo alternativo y claramente con la mente puesta en lo que será la revancha del próximo martes ante Corinthians, en la Bombonera, Boca fue goleado por Banfield en condición de local. Atento a esta situación, Sebastián Battaglia habló en conferencia de prensa y comenzó a vivir el duelo definitorio ante el Timao.

Con respecto al uso del VAR y las polémicas en Brasil, el DT soltó: "Es una herramienta muy buena que se ha incorporado, el tema es que seguimos dependiendo del ser humano y de la interpretación de algunas jugadas. El otro día lo que fue la mano, claramente pensamos que fue penal".

Además, sobre el penal no sancionado al Xeneize en el duelo de ida, añadió: "Algunos dicen que le tocó en el cuerpo, yo la verdad no logro ver que le toque el cuerpo y la veo separada también. Es un tema de interpretación. En este caso no llamaron ni siquiera a revisar porque interpretaron que era lo mismo".

Para finalizar, envió un tiro por elevación a aquellos encargados del uso de la tecnología: "Sería bueno unificar los criterios de cuando es mano y cuando no, porque si cada uno va a cobrar lo que interpreta sería un problema. Queremos estar atentos. No queremos que nos beneficien, pero tampoco que nos perjudiquen. Lo dije varias veces, ojalá que sea todo normal y podamos hacer un gran partido".