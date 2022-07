Almendra explicó por qué quiere irse de Boca: “Es una decisión personal, estos 6 meses…”

Una decisión personal que podría tener una fuerte repercusión en la economía de Boca. Es que Agustín Almendra, el volante que tuvo un grave conflicto con el ahora exentrenador xeneize Sebastián Battaglia y fue bajado a Reserva, tomó la decisión de no renovar su contrato y espera ser vendido lo antes posible. El mediocampista de 22 años explicó sus razones para no renovar y se refirió a lo sucedido en el último semestre: "Estos seis meses no la pasé bien".

Agustín Almendra.

En diálogo con Diario Olé, Almendra fue terminante: "Es una decisión personal no renovar el contrato, no la pase bien estos seis meses", aseguró. A los 22 años, el jugador confesó que no tiene en sus planes firmar un nuevo vínculo y, con el vencimiento del actual en junio de 2023, espera lograr una venta a otro club.

Se esperaba que, con Hugo Ibarra como técnico, Almendra regresara a entrenarse con sus compañeros en el plantel de Primera División, pero su decisión de rechazar un nuevo contrato lo pone nuevamente en la mira.

Económicamente, es un problema para Boca, por la pérdida de patrimonio que representa la salida del jugador. La proyección de Almendra, que era buscado hasta hace poco por clubes de Europa, entusiasmaba por la gran cantidad de dinero que podía recaudar el Xeneize por su pase, pero el cruce con Battaglia, el semestre "colgado" y la decisión de no renovar afectan gravemente las posibilidades de sacar un importante beneficio.

Almendra, así, podría convertirse en un "caso Cristian Pavón": a partir de enero de 2023, podría firmar con cualquier equipo un contrato para irse libre en junio. Pavón, por su parte, se fue en esa condición a Atlético Mineiro de Brasil. Ahora, el Consejo de Fútbol se verá presionado por la necesidad de venderlo lo antes posible para hacer caja con su pase o "colgarlo" nuevamente y dejarlo un año más sin jugar, lo que podría generarle nuevos problemas a Boca.

El último partido de Almendra con la camiseta de Boca fue el 20 de febrero ante Rosario Central. Desde entonces, estuvo apartado del equipo pero fue reinsertado en la Reserva bajo las órdenes de Ibarra, entrenador del equipo juvenil en aquel momento. La intención del Consejo de Fútbol era reincorporarlo al plantel de Primera pero, finalmente, demostró que no quiere seguir en el Xeneize.

La semana pasada, Darío Benedetto, que había sido durísimo con el juvenil a finales de febrero, dejó en claro su opinión sobre un posible regreso de Almendra al plantel: "Nosotros estamos muy bien como grupo, él se deberá adaptar a lo que somos como grupo. Vi cosas que no vi en toda mi carrera. Todo lo que pasó, lo que dijo, las actitudes con el grupo, con el DT... Pero ya está, queda ahí. Si el Consejo toma la decisión de subirlo, debemos aceptarlo y que se una al grupo de la manera que el grupo quiera".

Por su parte, Ibarra había dicho que contaba con Almendra para el futuro: "Agustín está en un proceso de recuperación, eso es importante, se está poniendo bien. Es patrimonio del club y lo vamos a ir evaluando a medida que pase el tiempo. Lo importante es que él se ponga bien lo antes posible y trabajando duro. Lo tuve en reserva y nos aportó muchísimo. Le deseo que se recupere lo antes posible".