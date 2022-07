Menotti sorprendió al elegir al mejor futbolista de la historia: “Era sobrenatural, imposible”

El debate futbolero sobre quién fue el mejor jugador de la historia es interminable y tiene muchas respuestas posibles. Cada uno puede tener su preferencia o sus motivos para elegir a uno en particular. En los últimos años, la discusión se centró mucho sobre Lionel Messi y Diego Armando Maradona, aunque algunos jóvenes tampoco dejan atrás a Cristiano Ronaldo. Sin embargo, César Luis Menotti sorprendió al elegir al mejor de todos los tiempos.

Menotti eligió al mejor jugador de la historia: Pelé.

El Flaco, actual director de selecciones de AFA, contestó sin pelos en la lengua a una de las preguntas más difíciles del mundo del fútbol: "Pelé es el mejor de todos, era sobrenatural, era imposible. Cualquier partido para Pelé era la final del mundo. Jugabas un entrenamiento y era la final del mundo", aseguró.

Por otra parte, Menotti, campeón del mundo con la Selección argentina en 1978, explicó porque el 10 brasileño está por encima de todos en su ranking personal: "Personalmente no lo puedo poner en ninguna comparación porque está lejos de todos, lejos absolutamente. Después, creo yo, que cada uno en su época. El flaco Cruyff, Di Stefano, Maradona, Messi. Pero Pelé supera todas las épocas desde mi punto de vista", aseguró.

Maradona junto a Menotti, de quien siempre habló muy bien.

Menotti tiene su historia particular con O Rei, ya que fue su compañero en el Santos en 1968: "Para mi era un placer estar en una cancha y verlo. Hacía cosas que uno no entendía. Le gustaba ponerse de arquero y no usar las manos, las sacaba de chilena, de palomita".

Menotti, en su rol de director de selecciones de AFA, junto a Chiqui Tapia y Messi.

La respuesta del Flaco fue muy certera. Sin embargo, no dejó de sorprender al dejar fuera de discusión a Maradona, a quien descartó de la lista mundialista en el '78, y a Messi, el capitán de la Selección argentina que buscará la gloria en el Mundial de Qatar 2022.