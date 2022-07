Mick Schumacher estremece la Fórmula 1 con una sentida frase sobre su padre

Son pocas las informaciones que se tienen sobre la salud de Michael Schumacher. El siete veces campeón de la Fórmula 1 sufrió un grave accidente mientras esquiaba en Suiza y los reportes acerca su evolución son escasos ya que solamente los más cercanos tienen la posibilidad de saber la verdad sobre su estado. Sin embargo, su nombre recorre el mundo por una sentida frase de su hijo Mick quien atraviesa un gran momento desde que llegó a la máxima de la mano del equipo Haas.

El joven piloto alemán fue consultado sobre su gran momento y estremeció a todos al decir que "renunciaría a cualquier cosa si fuera necesario para hablar con mi padre sobre el automovilismo". En Gran Bretaña, Mick rompió su racha negativa al finalizar octavo y llevarse sus primeros 4 puntos de la temporada. Una semana después, en Austria, arribó sexto y además fue elegido como el piloto del día por su gran batalla con Lewis Hamilton, entre otros.

Ahora es todo alegría para el alemán, pero sus días dentro de la escudería estadounidense no fueron sencillos. De hecho, reconoció que hubo momentos de mucha tensión con Guenther Steiner, el jefe del Haas. “Sí hubo tensión, pero eso es normal. Todos queremos sumar puntos y creo que eso es parte de la frustración y lo entiendo".

“Obviamente, lugares como Jeddah, donde se rompió el coche, es algo bastante costoso para nosotros y, por lo tanto, lo entiendo. No diría que nos separa, pero en realidad nos une más y nos hace intentar sumar puntos. Esas son cosas que pasaron y me hicieron ser quien soy hoy, así que obviamente intentas seguir adelante pero no olvidar porque quieres aprender de ellas”, agregó.

Mick ocupa la 15ª posición en el campeonato con 12 puntos. En dos semanas se disputará el GP de Francia en Paul Ricard y buscará mantener la progresión para seguir demostrando que está en la Fórmula 1 no solamente por portar un apellido legendario si no por haber hecho los méritos necesarios para ganarse un lugar dentro de la categoría más importante del mundo.