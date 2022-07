La reacción de Benedetto cuando vio el posteo de su hermano contra Riquelme: “Le dije ‘¡qué…!’”

La última semana de Boca provocó una crisis interna: pelea entre dirigentes y referentes, eliminación en la Libertadores, despido del DT, exclusión del capitán del equipo y mensajes contra la dirigencia por parte del entorno de los jugadores. Esto último tuvo como protagonista a Lucas, hermano de Darío Benedetto, con un comentario en Instagram apuntado contra Juan Román Riquelme: "El Romance se terminó hace rato, algunos todavía no se dieron cuenta". Esto generó un gran revuelo y el Pipa salió a hablar al respecto.

En charla con Equipo F de ESPN, el 9 de Boca aseguró que no le pidió disculpas a Riquelme por esto y que no tenía nada para decir al respecto, pero reveló que el comentario de su familiar lo tomó completamente por sorpresa: "Mi hermano tiene 34 años, es grande. Yo no me puedo hacer cargo de sus cosas. A mi sorprendió igual que a ustedes. Cuando lo vi le mandé un mensaje y le dije '¿Qué carajo hacés?'. No lo podía creer".

Además, Benedetto bromeó sobre la importancia que tuvieron los comentarios de su hermano para Riquelme, el destinatario de los mismos: "Seguramente Román debe estar preocupado por lo que dijo mi hermano. Mi representante me dijo y no podía creer lo que había visto. Pero yo no puedo hacerme cargo de todo", bromeó.

El comentario de Lucas Benedetto sobre Riquelme.

Previo a referirse a los comentarios de su hermano, el Pipa reveló que tiene contacto fluido con el vicepresidente del Xeneize: "Hablé después del partido con Corinthians y contra San Lorenzo también. Siempre tengo el apoyo de él. Fue simplemente una arenga, no tengo que pedirle perdón a ninguno".

Por otra parte, el 9 de Boca reveló que nunca pensó en irse del club y que se siente culpable por la eliminación ante Corinthians: "Duele quedarse afuera de esa manera porque tuve la clasificación dos veces".