Rumor picante en Boca: ¿uno de los referentes se va ahora tras la pelea con Riquelme y el Consejo?

Boca está inmerso en una crisis interna que parece no tener solución en el corto plazo. La decisión del Consejo de Fútbol de echar a Sebastián Battaglia luego de la derrota contra Corinthians levantó muchas suspicacias pero todo terminó por explotar el viernes: Carlos Izquierdoz fue apartado del equipo titular ante San Lorenzo y destapó una serie de versiones acerca de un enfrentamiento entre los dirigentes y los referentes.

Estamos ante la presencia de los últimos días de Cali Izquierdoz en Boca. Esta misma semana se puede resolver su salida al fútbol mexicano — Luis Fregossi (@LuisFregossi) July 10, 2022

Dicha pelea habría sido en la previa al partido contra Corinthians y tendría a los premios como el principal motivo de la disputa. A raíz de esto, en las últimas horas surgió una versión que podría ser otro cimbronazo en la interna del Xeneize: según informó Luis Fregossi, Izquierdoz podría irse al fútbol mexicano en las próximas horas.

En junio, el Cali acordó una extensión de contrato para seguir en Boca hasta diciembre, momento en el que retornaría a México luego de cuatro años en el club de la Ribera. Esta pelea con la dirigencia y la sorprendente decisión de no ser tenido en cuenta para el equipo titular podrían adelantar el fin de la etapa de Izquierdoz en el Xeneize.: "Estamos ante la presencia de los últimos días de Cali Izquierdoz en Boca. Esta misma semana se puede resolver su salida al fútbol mexicano", aseguró el periodista partidario.

El cruce de comentarios entre Izquierdoz y Salvio.

Luego de que explotara el rumor de su pelea con los dirigentes, Izquierdoz recurrió a una historia de Instagram para explicar su versión de los hechos: "Si acepté quedarme hasta diciembre, fue solamente porque quería ganar la Copa y lo mismo corre para mis compañeros. Una pena que no se dio pero no me quiero ir y que piensen cosas que no son".

Este domingo, el Cali tuvo un cruce de mensajes de apoyo con Eduardo Salvio, otro jugador que se fue de Boca en malos términos con la dirigencia: "En todas con vos amigo", respondió el Toto al mensaje de felicitaciones del Cali por su debut en Pumas de la UNAM.