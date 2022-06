La sentencia del DT que tuvo Scaloni cuando jugaba en Pujato: “Para mí..."

Luego de caer ante Brasil en la semifinal de la Copa América 2019, la Selección argentina no volvió a conocer la derrota. En este lapso el equipo de Lionel Scaloni llegó a los 33 partidos invictos, además de cortar la sequía de 28 años sin títulos con el seleccionado mayor (campeón de la Copa América 2021 en Brasil). En este contexto, alguien que conoce y mucho al DT de la Albiceleste es Pablo Alberto Juárez, quien lo dirigió en Pujato, el pueblo de ambos.

Beto Juárez. Foto: Infobae

Lejos de creer en mufas y supersticiones, en diálogo con Infobae, Beto se animó a dar su predicción para el próximo Mundial de Qatar 2022: “Para mí juega la final del Mundial de Qatar. Este pibe está tocado. Cuando juegue algún partido importante, al rival le van a faltar tres o cuatro jugadores por alguna razón porque Leo está tocado”.

Sobre lo que fueron los inicios de Scaloni al frente de la Albiceleste y las innumerables críticas que recibió, recordó: “Los canales preguntaban que de dónde venía, que por qué iban a poner a alguien que no dirigió nada... Podía sonar lógico, pero el Leo se las rebuscó y demostró que puede”.

En cuanto a su recuerdo de aquel niño de Pujato, que defendía los colores del Club Sportivo Matienzo, soltó: : “Uno vivió la trayectoria de Leo de chico, en el fútbol infantil de Matienzo, después en Juan XXIII y Newell’s. Matienzo tenía un equipazo; Leo era el Simeone del equipo. Tenía toda la picardía dentro y fuera de la cancha. Iba al colegio con mi hija y era bastante sabandija, por decirlo en criollo. Eso le sirvió muchísimo para el fútbol. Era un chico atrevido, despierto. El fútbol tiene muchas materias y el tema del atrevimiento y temperamento es muy importante también. Es un pibe que se ponía el equipo al hombro e iba para adelante"

Para finalizar, Beto no perdió la oportunidad de enviarle un mensaje a Scaloni: “Tener a un entrenador de la Selección en un pueblito que no llega a 4 mil habitantes es lo máximo". Además, sentenció: “Acá, en Pujato, te deseamos lo mejor. Te veo en la final de Qatar, no sé contra quién, que sea contra cualquiera, pero en la final. Leo, sabés que Pujato es muy futbolero y vamos a estar al tanto de todo lo que te pase. Lo mejor para vos y tus padres”.