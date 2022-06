La sorprendente frase de Verstappen sobre su futuro que alerta a la Fórmula 1: "Quizás..."

En 2021, Max Verstappen logró lo que la gran mayoría de los pilotos del automovilismo mundial sueñan con conseguir: ser campeón mundial de Fórmula 1. En aquella vibrante y polémica definición con Lewis Hamilton, el neerlandés obtuvo su primer título y cumplió así con las expectativas que se habían puesto sobre él cuando debutó en el Gran Circo con apenas 17 años. Inmediatamente después del campeonato, Red Bull le ofreció el contrato más grande la historia de la categoría: un vínculo hasta 2028 a cambio de 53 millones de dólares por año. Aunque todo le sonríe, Mad Max puso dudas sobre su futuro en la Máxima de forma sorprendente.

Verstappen es el actual líder de la Fórmula 1.

En una entrevista con Sky Alemania, Verstappen le puso signos de pregunta a su futuro en la Fórmula 1: "No he decidido todavía lo que haré tras terminar mi contrato en 2028, quizá pare. He estado en Fórmula 1 desde los 17 años, es mucho tiempo y ya llevo muchas temporadas aquí, puede que quiera hacer algo diferente. Me gustaría probar otro tipo de carreras, de larga distancia", aseguró el piloto de 24 años.

A pesar de su juventud, Verstappen es todo un experimentado en la Fórmula 1. El del 2022 es el octavo campeonato completo que corre el neerlandés, que en 2014 se convirtió en el debutante más joven de la historia de la categoría. En esta línea, el actual líder del Mundial tendrá 13 temporadas sobre sus hombros cuando su contrato finalice. Sin dudas, el estrés que conlleva correr tanto tiempo a ese nivel puede ser motivo de cambios a una temprana edad, ya que tendrá apenas 28 años en el 2028.

17 años tenía Verstappen cuando debutó en el Gran Premio de Japón 2014.

"Puede que esté cansado después de viajar durante tanto tiempo, podría querer una vida más simple y correr solamente las carreras que me gusten. En mi caso, mi problema es que siempre que participo en algo, realmente quiero ganar", agregó Verstappen, que hizo mención a la mítica carrera de 24 horas de Le Mans como uno de sus sueños a cumplir una vez que abandone la Fórmula 1.

Por otro lado, Verstappen desechó la posibilidad de convertirse en comentarista de televisión o asesor de un equipo cuando se retire de la actividad. Con su característico tono frío al hablar, el neerlndés no le cerró la puerta a un retiro en la Fórmula 1, que sería casi tan prematuro como su debut en las pistas.