La foto viral de Scaloni: qué miró en la notebook mientras esperaba el tren en Pamplona

La Selección argentina ganó, gustó y goleó a Estonia de la mano de Lionel Messi, ante la atenta mirada de los fanáticos en el estadio El Sadar de Osasuna. Luego de los cinco goles del 10 y de otra contundente victoria, los miembros de la Scaloneta se subieron a distintos aviones y emprendieron vuelo hacia distintos puntos del mundo. Mientras tanto, Lionel Scaloni hizo lo propio, se tomó un tren desde Pamplona a Barcelona como cualquier hijo de vecino y continúo con su trabajo hasta en la estación.

Scaloni se tomó un tren hasta Barcelona para regresar a su hogar.

Con su característico perfil bajo, Scaloni nunca hace uso de ningún privilegio por ser el DT campeón de América y esta vez no fue la excepción. Según contó el periodista Pablo Carroza en su cuenta de Twitter, el entrenador de la Selección argentina estaba sentado a solas en un café dentro de la estación de trenes de Pamplona cerca de las 8:30 de la mañana. En el bar de la terminal, el líder de la Scaloneta estaba mirando un partido de fútbol en su notebook mientras esperaba por la formación que lo llevaría hasta Barcelona.

Mientras aguardaba con valija en mano en la fila, Scaloni seguía muy atento en lo que sucedía en la pantalla de su notebook: estaba mirando el encuentro entre Uruguay y Estados Unidos, un empate sin goles en Kansas City. Sin embargo, el nacido en Pujato, Santa Fe no sólo observaba atentamente el duelo: "Retrocedía y avanzaba las jugadas. Le ofrecí un mate y me dijo que no. Jamás dejó de trabajar", relató Carroza.

Scaloni había sido visto en una situación muy parecida en una cafetería de Rosario.

Ya arriba del tren, Scaloni siguió con su trabajo y accedió a cambiarle de lugar a una señora que quería sentarse del lado de la ventanilla. De acuerdo a lo contado por el periodista, la mujer, al igual que el resto del vagón, nunca se dio cuenta que tenía al entrenador de la Selección argentina a su lado.

Scaloni llegó a la Selección argentina silbando bajito y con muchas críticas hacia la AFA por haberlo elegido para un momento en el que la Albiceleste era un fierro caliente. No obstante, el cambio de aires, los títulos, el buen juego, la ilusión y el fanatismo que se vive por el equipo no cambió al entrenador, que sigue con su perfil bajo hacia Qatar.