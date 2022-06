Explosivo rumor sobre la pelea Gallardo-Beccacece: ¿hubo una “agarrada de cuello”?

Lionel Messi convirtió cinco goles en la Selección argentina, Boca y Racing ganaron en sus debuts y el clásico de La Plata tuvo la pica de siempre. Sin embargo, la imagen del fin de semana fue el picante cruce que protagonizaron Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece en el partido entre Defensa y Justicia y River. El duelo no quedó en los dichos del DT del Halcón, quien le dijo a su par del Millonario "¿quién sos?", ni en los gestos del Muñeco: la pica siguió en los vestuarios, donde se informó que hubo tumultos y hasta piñas entre los cuerpos técnicos. Por su parte, Rodolfo "Gringo" Cingolani reveló un detalle durísimo sobre la pelea.

Luego del partido, Juan Balbi, periodista de ESPN, informó que el cruce entre los entrenadores había seguido en la zona de vestuarios. En el mediodía de TyC Sports, Cingolani dio más detalles sobre esa situación que habría terminado con una durísima reacción de Gallardo sobre Beccacece: "A River le dieron el okay para salir por un lado de la cancha de Defensa. Beccacece justo va a la conferencia de prensa y se cruza con el Muñeco. Gallardo, ya más tranquilo, baja los decibeles y lo encara a Beccacece pero tranquilo, estaba en un tono conciliador. Le dijo 'no pasa nada, tranquilo'. No le pide disculpas pero quiere arreglar la situación", relató el periodista antes de dar a conocer un momento explosivo de la charla.

"Beccacece, todavía en llamas, lo encaró de una manera brutal. Si Gallardo estaba en volumen 2, Beccacece estaba en 50. Viene un dirigente de River y le pone la mano en el pecho a Beccacece, lo frena. Se re contra calienta Beccacece, 'salí de acá', siguen los insultos y Gallardo lo tomó del cuello a Beccacece", afirmó Cingolani.

Aunque luego explicó que el encontronazo no pasó a mayores porque intervino la seguridad de Defensa y Justicia, Cingolani sorprendió a todos al revelar cómo habría reaccionado Gallardo ante los insultos y la bronca de Beccacece. Después de esa "agarrada de cuello" del Muñeco, hubo manotazos y algunas piñas entre otros integrantes que "no eran ni Gallardo ni Beccacece".

Lo cierto es que el tenso momento que se vivió dentro de la cancha se trasladó a los vestuarios. La pica entre Beccacece y Gallardo no es ninguna novedad pero nunca se habían cruzado de esta manera ante las cámaras y las imágenes siguen dando de qué hablar, al igual que los rumores sobre lo que habría sucedido fuera del campo de juego.