El pícaro gesto de De Paul en el segundo de los cinco goles de Messi ante Estonia

La Selección argentina coronó una gran doble fecha luego de coronarse campeón de la Finalissima ante Italia (por 3-0) y de vapulear a Estonia por 5-0 con cinco goles de Lionel Messi. En el festival de fútbol que se vivió en Pamplona, Rodrigo de Paul protagonizó un particular momento, en el preciso instante en el que el capitán convertía el segundo del partido y de su cuenta personal.

Tras una jugada que comenzó él mismo por derecha descargó para Alejandro Gómez y fue a buscar la devolución, pero no pudo frenarse a tiempo y quedó adelantado. Al mismo momento el Papu, tomándose un tiempo de más enganchó y jugó para Messi quien controló con el exterior de su botín zurdo y en el mismo movimiento definió al ángulo, con el pie abierto, para poner el 2-0 parcial a minutos del descanso.

De Paul optó por una particular postura, sabiéndose off side, para no interceder en el juego. Luego de trastabillar con un defensor rival, el mediocampista del Atlético Madrid se quedó parado, tieso, sin hacer ningún movimiento dejando a las claras su intención de no participar en el juego.

Con su presencia en la histórica goleada ante Estonia, De Paul logró batir un importante récord. El exjugador de Racing se convirtió en el que más encuentros ganados presenció de manera consecutiva, en total 31 (20 triunfos y 11 empates). Hasta el viernes compartía la marca junto a Oscar Ruggeri y Sergio Agüero, que quedaron con 30.