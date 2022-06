El motivo que generó la pica entre Gallardo y Beccacece antes del partido

Sin lugar a dudas que el foco de lo que sucedió entre Defensa y Justicia en el debut del torneo está puesto en la pelea que protagonizaron los directores técnicos y no tanto en lo sucedido dentro del campo de juego. A falta de diez minutos para el final Sebastián Beccacece cortó el juego, Marcelo Gallardo salió al cruce y fue el DT del Halcón quien subió el tono de la discusión luego de hacerle montoncito con su mano acompañado del grito: "¿Quién sos? ¿A quién te comiste?", mientras se iba expulsado.

En este contexto, el conflicto entre dos de los mejores DTs del fútbol argentino no parece ser nuevo, aunque si quedó demostrado explícitamente por primera vez. Si hacemos memoria, fueron varias las situaciones que plasmaron que entre los colegas no hay una gran relación.

En el 2021, fue Beccacece quien decidió referirse al Millonario en conferencia de prensa e intentó bajarle el precio a la labor de Gallardo con su equipo: “River tiene un seleccionado sudamericano, es normal que marque la diferencia”. Como era de esperarse, el destinatario recibió el mensaje y recogió el guante.

Sin pelos en la lengua, Gallardo no dejó pasar su oportunidad para responderle al director técnico de Defensa: “Somos un equipo formador. No vamos a buscar jugadores seleccionados y no somos una selección. Somos un equipo que intenta potenciar futbolistas”.

Otro de los puntos que habría desgastado aún más la relación entre ambos fue cuando el Millonario, luego de dar a préstamo a Enzo Fernández, hizo opción de la repesca en el mismo mercado de pases en el que decidió contratar a Braian Romero, diezmando así el equipo de Varela.

Tras la finalización del partido, en el marco de la conferencia de prensa, la tensa relación entre los técnicos sumó un nuevo capítulo, en el que estuvieron a punto de llevar a otro nivel la discusión. "Los tuvieron que separar a Gallardo y Beccacece, hubo empujones, intercambio de insultos y la seguridad tuvo que intervenir. Habrá durado unos 30 segundos la pelea. No pasó a mayores pero se vivió un momento tenso", explicó el periodista Juan Patricio Balbi en el debut de F1, el nuevo programa dominical de ESPN.