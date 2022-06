El escandaloso cruce entre Gallardo y Beccacece post partido que no se vio: insultos, tumulto ¿y piñas?

Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece tuvieron dos cruces en la noche cerrada de Florencio Varela. Uno a la vista de todos, registrado desde los más diversos ángulos por las cámaras de ESPN y TNT Sports. El DT de Defensa y Justicia impidió que River sacara rápido un lateral metiéndose en la cancha al mejor estilo bloqueo de vóley, el entrenador millonario se lo reprochó a los gritos y todo terminó con un picante cruce verbal. "¿Está loco éste?", lanzó el Muñeco. "¿Quién sos, a quién te comiste?", le devolvió el rubio técnico del Halcón mientras se iba justamente expulsado por Tello tras hacer la gran Hugo (o Federico) Conte.

Pero hubo otro cruce entre Gallardo y Beccacece que hasta entrada la madrugada del lunes no tuvo registro fílmico, pero sí varios testigos que contaron lo que sucedió. La hecatombe, la debacle total se produjo luego de la conferencia del Muñeco, en la que había respondido sobre el incidente: "Simplemente no me gustó la actitud que tuvo para meterse dentro del campo y tratar de que no pudiéramos jugar un lateral. Y lo único que hice fue hacérselo saber", explicó Marcelo sobre la pelea televisada. Pero tras responder las preguntas de la prensa, al retirarse con su cuerpo técnico para dirigirse al micro de River, se topó nuevamente con Becca, que lo estaba esperando en el pasillo que conecta a ambos vestuarios. Y ardió Troya.

"Los tuvieron que separar a Gallardo y Beccacece, hubo empujones, intercambio de insultos y la seguridad tuvo que intervenir. Habrá durado unos 30 segundos la pelea. No pasó a mayores pero se vivió un momento tenso", explicó el periodista Juan Patricio Balbi en el debut de F1, el nuevo programa dominical de ESPN. Incluso Juan Pablo Varsky en TNT Sports agregó irónicamente que Osvaldo Principi iba a tener trabajo porque "hubo algo de boxing".

"Había muchos testigos porque estaba llena de gente la zona, a punto tal de que se vio un tumulto generalizado de los dos cuerpos técnicos, gente con camperas y vestimentas de los dos clubes. No se podía acceder a la zona porque es el pasillo interno que comunica a los vestuarios con la zona de conferencias, nosotros estábamos del lado de afuera, a la espera de la salida de los futbolistas", puntualizó Balbi.

"Es una relación que no fluye, han tenido encontronazos y chispazos. A Gallardo mucho no le gusta el estilo frenético de Beccacece. Hoy estaba realmente muy enojado, tanto él como Biscay, con la actitud que había tenido de interceptar el lateral. Se cruzaron feo, a los insultos limpios. Y lo que pasó en el campo de juego se trasladó al post partido", remarcó el cronista que cubre la información de River.

Cómo está el historial entre Gallardo y Beccacece

El 0-0 en la casa del Halcón es el primer empate entre Beccacece y Gallardo. Antes, el DT de Defensa y Justicia ganó dos partidos (ambos en el Monumental, 1-0 en 2019 y 3-2 en 2021) y el de River sumó de a tres en solo uno (2-1 en 2022).