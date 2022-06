Atención Boca: el análisis de Cavani sobre lo que necesita en su futuro equipo

A pesar de que cuenta con delanteros muy queridos por los hinchas y de gran nivel como Darío Benedetto y Luis Vázquez, el nombre de Edinson Cavani no deja de ilusionar a Boca. La ilusión de los fanáticos de que el uruguayo cumpla su sueño de festejar como Sergio "Manteca" Martínez en la Bombonera no decae a pesar de que algunos periodistas como Fabrizio Romano aseguran que su futuro estaría en España. Mientras tanto, el Matador se encuentra con la Selección uruguaya, convirtió un doblete en su último amistoso y en conferencia reveló que es lo que quiere para la próxima etapa de su carrera.

Cavani metió dos goles en la victoria de Uruguay ante México.

Cavani no renovó su vínculo con el Manchester United y todavía no se sabe el club en el que jugará la próxima temporada. Sin embargo, los rumores abundan acerca de una posible llegada a Boca o un pase al fútbol español, el único país europeo top en el que todavía no jugó. Por su parte, el delantero de 35 años tiene su mente en la Selección uruguaya pero no perdió la oportunidad para dejar en claro que está abierto a cualquier ofrecimiento, sin importar del continente de donde provenga: "Yo nunca subestimé ningún tipo de competencia, ningún tipo de liga. Para mi el fútbol es lindo cuando se vive con pasión. Cuando ves un Mundial, te toca ver jugadores destacados de cualquier lado, no sólo europeos. Hay jugadores sudamericanos jugando en Sudamérica que les toca destacarse", analizó el uruguayo en referencia a la posibilidad de regresar a nuestro continente.

A pesar de que no dio nombres de posibles equipos, Cavani prosiguió con su reflexión, dejó abierta la puerta para jugar en Sudamérica y reveló qué es lo que quiere para su futuro: "Al no subestimar a ninguna Liga, lo más importante es llegar a un equipo donde pueda jugar, donde pueda sumar minutos, donde agarre esa confianza. No quiero hablar de qué equipo jugaré, me quiero preparar para el Mundial".

"Llegado ese momento, veremos lo que aparece, lo que sale. No quiero hablar de qué equipo quiero ir, estoy dispuesto a preparame para estar a tope". Claro está que a Cavani no se le caerán los anillos por abandonar el fútbol europeo y volver a Sudamérica, ya sea a Boca, en el Brasileirao o cualquier otro club y liga que se rumoreó en los últimos tiempos. Por su parte, el Xeneize tiene dos grandes centrodelanteros en Benedetto, uno de los más queridos de la hinchada, y Vázquez. Sin embargo, el Matador demostró que puede jugar con otro 9 al lado, como hizo durante toda su carrera con Luis Suárez en Uruguay o con Zlatan Ibrahimovic en el PSG.

Por lo pronto, Cavani sigue bajo las órdenes de Diego Alonso en la Selección uruguaya en Arizona, donde la Celeste enfrentará a Estados Unidos por un amistoso este domingo a las 18 horas.