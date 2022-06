Indulto en Boca: Battaglia volverá a tener en cuenta a un “colgado” por necesidad

Boca tiene el 100% de su atención puesta en la vuelta ante Corinthians por la Copa Libertadores. El próximo martes, el Xeneize volverá a verse las caras con el Timao para definir quien pasa a los cuartos de final. Sin embargo, antes tiene una parada por el Torneo de la Liga Profesional ante Banfield. Para dicho encuentro, Sebastián Battaglia volverá a tener en cuenta a un jugador que había sido apartado por una situación contractual.

Parecía que Ávila no volvería a jugar en Boca pero las urgencias lo metieron en el equipo nuevamente.

El partido ante Unión tuvo una importancia similar al de este viernes pero tuvo tres sucesos que le traen un dolor de cabeza a Boca: la lesión de Nicolás Figal y las expulsiones de Carlos Izquierdoz, en la última jugada del encuentro, y de Carlos Zambrano, por el informe del árbitro. Por esta razón, Battaglia tiene un problema a la hora de armar su zaga central: solo tiene a Gabriel Aranda, que no jugó en lo que va del semestre, y Marcos Rojo, a quien pensaba resguardar como el resto de los titulares. Por eso, el DT sacará del "freezer" a Gastón Ávila, que no era tenido en cuenta por no haber renovado su contrato.

Ávila estuvo cerca de irse a préstamo a Rosario Central, situación que hasta en cierta medida forzó para tener minutos en el club que lo vio nacer. Por su parte, Boca estaba dispuesto a cederlo pero sólo si el juvenil renovaba su contrato, que vence en 2023, antes de irse. Sin embargo, el chico y su entorno no aceptaron esto, la cesión al Canalla no se dio y no tuvo participación en el semestre.

Además, el joven central zurdo generó interés de algunos clubes de Europa pero tampoco se dio su salida al Viejo Continente. El último partido que disputó Ávila fue ante Tigre en la última fecha de la primera fase de la Copa de la Liga Profesional.

Ante las bajas y el calendario comprimido, Battaglia deberá recurrir a un futbolista que ni siquiera concentró en lo que va de la segunda parte del 2022. Al igual que contra Unión, Boca recibirá a Banfield con un equipo totalmente muletto con el objetivo de cuidar piernas para la Libertadores.