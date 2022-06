El guiño de Luis Suárez desde Ibiza que lo acerca seriamente a River: “En el club lo saben”

El domingo fue un día agitado en el mundo River. Por la mañana, Bruno Vain, periodista de DirecTV Sports, aseguró que Luis Suárez sería anunciado formalmente como jugador millonario este lunes. Por la noche, Christian Martin, de ESPN, ratificó esto y le dio la bienvenida al 9 uruguayo a Núñez. Sin embargo, Gustavo Yarroch, quien tuvo la primicia de las negociaciones, informó que "hay que tener paciencia", ya que el Pistolero pidió una semana para masticar la idea y dar una respuesta final. Ahora, quien cubre la actualidad del equipo de Marcelo Gallardo reveló un nuevo contacto entre las partes que ilusiona a los hinchas.

Un allegado a la dirigencia de River estuvo con Luis Suárez en Formentera. Y el Pistolero le hizo un guiño favorable cuando esta persona le preguntó por la posibilidad de que acepte la propuesta de River. En River lo saben. Y aguardan ansiosos que Suárez responda formalmente. — Gustavo Yarroch (@GustavoYarroch) June 27, 2022

De acuerdo a lo que contó el periodista en Twitter, una persona del entorno de River estuvo con el ex Atlético de Madrid en España y habría recibido una respuesta que ilusiona a todos los millonarios: "Un allegado a la dirigencia de River estuvo con Luis Suárez en Formentera. Y el Pistolero le hizo un guiño favorable cuando esta persona le preguntó por la posibilidad de que acepte la propuesta de River. En River lo saben. Y aguardan ansiosos que Suárez responda formalmente". Según Guido Glait, el gesto habría sido un pulgar para arriba por parte del uruguayo.

El tuit de Yarroch explotó rápidamente con respuestas y me gustas por parte de los hinchas de River, que no paran de leer buenas noticias sobre la posibilidad de que el sueño de todo Núñez se concrete. El domingo por la noche, el periodista de ESPN y radio La Red había asegurado que su fuente le informó que el uruguayo no dio una respuesta formal hasta ahora.

Marcelo Gallardo pidió paciencia, ya que los tiempos de Suárez son los mismos que los de River. Sin embargo, nada puede frenar la ola de ilusión a la que están subidos los hinchas riverplatenses.

Mientras aguarda por la respuesta de Suárez, River contará con un nuevo futbolista en las próximas horas: se trata de Rodrigo Aliendro, quien se realizó la revisión médica en la mañana del lunes y será refuerzo del Millonario, y todos esperan que no sea el último.