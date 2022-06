Polémica por Tevez: le exigieron a la Asociación de Técnicos que demuestre que tiene título

Sigue la polémica por el título de Carlos Tevez. Es que Carlitos puso la firma en la planilla oficial del partido entre Rosario Central y Gimnasia de La Plata, pero siguen las dudas sobre la habilitación del exjugador. Y desde la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA) pusieron el grito en el cielo: mediante carta documento, el secretario adjunto exigió que la entidad presente documentación que demuestre que Tevez tiene un título habilitante.

Tevez debutó como técnico de Central.

José Ángel Úbeda, secretario adjunto de la ATFA, envió una carta documento a la misma entidad de la que forma parte con el pedido de documentación que demuestre que el Apache tiene el título habilitante, con un plazo de 48 horas hábiles a partir de la recepción de la misma para hacerlo.

Después de los lapidarios comentarios de Ricardo Caruso Lombardi, quien había asegurado que Carlitos no tenía título, se generó revuelo tanto en las redes como en el mundo de los entrenadores y se especuló con que Tevez tendría que firmar como aguatero. En ese sentido, el apuntado para poner la firma como DT era Carlos "Chapa" Retegui, quien finalmente no dejó su cargo en el Gobierno de la Ciudad y no pudo acompañar al Apache.

Antes del debut de Tevez con Rosario Central ante Gimnasia, el apoderado de la ATFA Salvador Pasini desmintió el rumor y aseguró: "Tevez está recibido y puede dirigir a Rosario Central". Y según informó el diario Olé, la autorización para que Tevez firmara la planilla llegó de parte del presidente de la AFA, Claudio Tapia.?

Tevez firmó como entrenador de Central.

El texto de la carta documento de Úbeda a la ATFA por el título de Tevez

"En mi caracter de Secretario Adjunto de esa Asociación -cargo vigente pese a lo que expone asiduamente el ilegítimo representante de la misma-, y dada la trascendencia que se la ha conferido al tema, con el propósito de establecer concreta y precisamente los alcances de la cuestión, solicito que en término de 48 horas hábiles de recibida la presente haga saber por idéntico medio lo siguiente:

1. Si el Sr. Carlos Alberto TEVEZ, ex jugador de Boca Juniors en nuestro país, ha realizado el curso de Director Técnico en nuestra Asociación.

?2. Caso afirmativo: lugar y modalidad donde cumplimentó sus estudios.

3. Fecha de inicio y finalización del curso.

?4. Fecha de expedición del Título correspondiente.

? 5. Nómina detallada de los restantes participantes del curso al que asistió el referido.

Aclaro que debo realizar esta petición ya que no me es posible ingresar a las oficinas del gremio como Ud. sabe. En caso de no dar respuesta a mi solicitud en el término conferido, concurriré personalmente acompañado de autoridades certificantes a obtener satisfacción a mi requerimiento. QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO".