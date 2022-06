La repregunta que le molestó a Battaglia tras la derrota de Boca: “No, gracias”

Irritado, todavía con imágenes de la derrota de Boca 2 a 1 como local ante Unión, que tuvo un final insólito, Sebastián Battaglia contestó bastante enojado en la conferencia de prensa. Fueron dos ocasiones: una tras una consulta sobre las quejas por el gesto de Franco Troyansky a la hinchada de Boca, y otra cuando le consultaron por la elección de un equipo alternativo para este partido.

A Battaglia no le gustó cuando le insinuaron que había tenido algún "exabrupto" contra el cuarto árbitro, en medio de los tumultos del final, cuando Troyansky mostró su camiseta a la tribuna de Boca: "¿A mí? ¿Me viste decir algún exabrupto? Solamente estábamos reclamando la jugada del final, pero no recuerdo haberlo insultado".

"Lo del final sí, no es habitual. No sólo nosotros sino el rival también tiene que ver la situación, por qué hace cosas que después se termina con un final que nadie quiere ver. No es que salga de nosotros, debería explicar el jugador de Unión por qué hizo lo que hizo y provoca una reacción cuando las pulsaciones están muy arriba", indicó Battaglia.

Cortita pero contundente la respuesta de Battaglia: "A la luz del resultado, te arrepentís de la rotación y haber puesto un equipo alternativo?", le consultamos en la conferencia al entrenador "No. Gracias. #Boca 1 - #Unión 2 #equipo10

Por otro lado, el entrenador se mostró serio cuando le hicieron dos preguntas seguidas sobre la rotación. En primer lugar, le consultaron si creía necesario hacerlo teniendo en cuenta que la Libertadores se juega durante todo el año y no apretada en un semestre: "El momento para hacerlo era éste, para llegar más descansado al partido de la Copa", explicó en primer lugar Battaglia.

En la siguiente, apenas abrió la boca. "¿A la postre del resultado, te arrepentís de la rotación y haber puesto un equipo alternativo?", le preguntaron a Battaglia, y él fue terminante: "No. Gracias", dijo, con la primera palabra de forma inmediata y la segunda pasados un par de segundos.

Boca jugará el próximo encuentro ante Corinthians como visitante, por los octavos de final de la Copa Libertadores, este martes desde las 21.30 en Brasil.