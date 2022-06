La pésima noticia que le dejó a Boca la derrota ante Unión y preocupa a Battaglia

El partido de este sábado fue más que una derrota para Boca. El 1-2 como local frente a Unión dejó varios inconvenientes para el técnico Sebastián Battaglia, y no solo fueron los puntos que no pudo cosechar el Xeneize: se sumaron varias preocupaciones en la defensa de cara a los próximos encuentros ante Corinthians y ante Banfield.

La lesión de Figal contra Unión.

Es que Boca perdió tres centrales en un mismo partido por la lesión de Nicolás Figal y las expulsiones de Carlos Izquierdoz y Carlos Zambrano. Figal, por su parte, pidió el cambio en el primer tiempo y los estudios que se realizó arrojaron que el defensor sufrió una distensión grado dos del ligamento lateral interno de su rodilla derecha, por lo que estará como mínimo un mes fuera de las canchas.

Por otra parte, Izquierdoz vio la roja por doble amarilla en la jugada del segundo penal para Unión, en tanto que Zambrano fue informado y expulsado por ir a increpar a Franco Troyansky una vez finalizado el encuentro.

Y el problema para Boca se profundiza por la falta de jugadores en la defensa central. Gastón Ávila, otra de las opciones con las que cuenta Battaglia en el plantel, está marginado porque no renueva su contrato para irse a préstamo, por lo que no sería tenido en cuenta. ¿Quiénes quedan? Marcos Rojo y Gabriel Aranda, y el ex Manchester United tiene que jugar contra Corinthians los dos encuentros.

Con la lesión de Figal y las suspensiones de Izquierdoz y Zambrano, esta falta de variantes hace peligrar la rotación en un par de semanas delicadas por la importancia de los duelos de octavos de final de la Copa Libertadores. ¿Cómo se arreglará Battaglia para lo que viene?