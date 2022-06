El feo destrato de Riquelme a un periodista de TyC Sports y su respuesta: “Creo que él…”

Este viernes 24 de junio Juan Román Riquelme cumplió 44 años y en medio de sus festejos decidió brindarle una entrevista al programa Libero de TyC Sports, en donde habló de varias cosas, pero en donde se destacó el tema de la renovación de Salvio.

Román decidió aclarar en vivo una información que dio Mariano Grosman, periodista que cubre al Xeneize: “El periodista Pelado que tienen mintió con lo que dijo con la renovación de Salvio, nosotros estamos esperando que vuelva el representante de Europa para avanzar con eso. No es que son los modos de esta dirigencia como dijo el, yo creo que está desinformando, lo escuché claro y está mal”.

“Está diciendo que si Salvio se queda en Boca es como que nos hace un favor y la verdad es que estamos haciendo un esfuerzo grande para que se quede”, remarcó.

“Yo a la mama de Salvio la quiero mucho, es maravilloso cuando la veo y me abraza porque hace todos los partidos lo mismo. Son momentos hermosos, ella sabe que yo la quiero mucho. Boca quiere que el jugador continue en el club, a mi no me gusta hablar de plata pero el esfuerzo es muy grande”.

Por su parte, el periodista habló con Olé y explicó el momento que le tocó vivir: "No tengo mucho para decir... Estaba volviendo a mi casa porque comencé a trabajar desde temprano. Y me enteré por los mensajes que no tardaron en llegar, ja. Ya en casa, vi la nota. Creo que interpretó de otra manera lo que yo venía contando"