El difícil momento que vivió Peque Schwartzman antes de su eliminación en Eastbourne

Diego Schwartzman quedó eliminado este miércoles en la segunda ronda del ATP 250 de Eastbourne, en Inglaterra, que se juega sobre canchas de césped y reparte 697.405 euros en premios. El Peque se despidió del certamen al ser derrotado por el británico Jack Draper por 7-5 y 7-6 (7-3). Pero lamentablemente la noticia sobre el tenista pasa por un lamentable suceso que nada tiene que ver con su accionar en los courts de Eastbourne.

Fue el mismo jugador quien, a través de sus redes sociales, confirmó que había sufrido un robo en el hotel en el que se hospeda en el país británico. Y no fue el único que tuvo que vivir este difícil momento, ya que el tenista español Pedro Martínez atravesó por lo mismo.

Hola a todos!!! Les cuento que lamentablemente este domingo del hotel @HydroHotel en Eastbourne me robaron muchas pertenencias. Incluyendo el pasaporte. Tarjetas de crédito y varias cosas más. Gracias a todos los que se preocuparon y me preguntaron si necesitaba algo. — diego schwartzman (@dieschwartzman) June 22, 2022

"¡¡¡Hola a todos!!! Les cuento que lamentablemente este domingo del hotel @HydroHotel en Eastbourne me robaron muchas pertenencias, incluyendo el pasaporte, tarjetas de crédito y varias cosas más. Gracias a todos los que se preocuparon y me preguntaron si necesitaba algo", escribió Schwartzman en su cuenta de Twitter.

Además, en un hilo añadió: "No fue fácil competir esta semana intentando solucionar todo esto previo al partido, ya que el hotel no parece querer hacerse cargo… ¡¡¡Abrazo a todos!!!". Rápidamente la publicación se viralizó y el argentino contó con el apoyo de miles de seguidores.

Por su parte Martínez, en diálogo con el medio inglés The Guardian, manifestó: "A mí me robaron el reloj y a Schwartzman algunos objetos de valor. Pasé una mala noche, esa es la verdad. No dormí. Ha sido difícil jugar, pero me he intentado concentrar en eso. No creo que lo encuentren porque no había cámaras en los pasillos".