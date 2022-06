Locura por la Scaloneta: la confirmación de Qatar 2022 respecto a las entradas

La organización del Mundial de Qatar 2022 confirmó hoy que existe "un récord de peticiones" con respecto a las entradas para el campeonato, que se disputará del 21 de noviembre al 18 de diciembre próximo, y en el que la Argentina es uno de los tres principales países en pedido de tickets.



"Hay una demanda récord", declaró el secretario general del comité de organización, Hassan Al-Thawadi, a Qatar Economic Forum, según consignó la agencia de noticias AFP.



De acuerdo a los datos que manejan los organizadores, se registraron 40 millones de demandas: 17 millones en la venta habilitada para la primera fase y 23 millones para la segunda.



"La gente compra y tiene ganas de venir, de eso no hay duda. Intentamos crear un ambiente en el que la economía saque beneficios, pero que sea también abordable y accesible para los aficionados, lo que no es siempre fácil de equilibrar", agregó Al-Thawadi.



Un total de 3 millones de entradas quedaron disponibles para el Mundial de Qatar 2022: 2 millones para la venta y un millón para la FIFA y sus sponsors. Hasta el momento, de acuerdo a la agencia AFP, se vendieron 1,2 millones de entradas.



Al-Thawadi también se refirió al tratamiento que recibirá la comunidad LGTBQ+ en un país donde la homosexualidad está criminalizada: "Todo el mundo será bienvenido", el secretario general del comité de organización.



"Hemos recibido las garantías necesarias, formamos a los responsables, trabajamos mano a mano con el gobierno y las autoridades policiales. Pedimos a la gente que respete nuestra cultura, no es mucho pedir creo y que aprendan a conocernos", señaló Al-Thawadi.