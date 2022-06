La picante frase de Marcone sobre las declaraciones de Eduardo Domínguez: "Lo quería..."

Iván Marcone debutó en Independiente y cumplió el sueño de su vida, el de jugar en el club del que es hincha. El volante, contento por su primer partido con la camiseta del Rojo, se refirió este martes a las palabras de Eduardo Domínguez, su nuevo entrenador, quien había expresado algunas dudas sobre el compromiso del futbolista en llegar al equipo, y dejó entrever su fastidio por aquellas declaraciones y hasta ¿sus ganas de pelear?

En una entrevista con TyC Sports, Marcone fue consultado por las palabras de Domínguez y aseguró: "Fue parte para que yo esté acá. Por bien o mal tuvo repercusión y me sirvió. Si bien yo entiendo que Eduardo no habrá querido decir algo tan directo hacia mí, acá es fácil interpretar mal las cosas. Lo primero que le dije a mi representante cuando me llamó después de la nota, que él me contó lo que se dijo, fue 'yo quiero jugar en Independiente', más allá de lo que hayan dicho".

En ese sentido, Marcone siguió: "Fue el día anterior a mi cumpleaños y me cayó un poco fuerte. Pero era entendible lo que decía, después lo tomé para bien, hablé con Eduardo y me comentó su interés y por qué lo había dicho. Yo lo entendí de la mejor manera y lo tomé para bien. Cuando hablé con el Rolfi (Daniel Montenegro) momentos antes le dije 'lo quiero agarrar a Eduardo'. Me había tocado porque yo quería estar acá. Fue todo en parte para que yo esté acá", contó entre risas.

¿Qué había dicho Domínguez sobre la posibilidad de que llegara Marcone? El entrenador había insinuado que, si el jugador tenía interés en llegar al club, podía hacerlo sin problemas: "El tema de Iván es de antes de que yo venga. Sabemos la clase de jugador que es y cómo se siente identificado por ser hincha, pero yo tengo una cosa clara que es que, cuando quise ir a un equipo, fui".

Además, el técnico había expresado: "Yo cuando quise ir a un equipo, por más que estaba en una categoría inferior, porque yo estaba en Primera División y me quise ir a retirar a Huracán, me bajé cinco veces mi contrato para ir a la B Nacional. Y pude lograr mi sueño, ser campeón con Huracán, ascender con Huracán y retirarme en el club que yo quería".