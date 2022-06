Battaglia, tajante cuando le preguntaron si encontró un once de memoria para Boca: “Es el…”

Sin deslumbrar pero con un mucho mejor segundo tiempo que el primero, Boca venció por 3 a 1 a barracas Central. En los primeros 45 minutos, el Xeneize no encontró los circuitos de juego y careció de ideas, a tal punto que Exequiel Zeballos se enojó con sus compañeros porque no le llegaba la pelota. Todo cambió en la mitad restante y pudo llevarse la victoria de la cancha de All Boys, donde Sebastián Battaglia plantó lo que parecía el once ideal de su equipo.

"ME PONE CONTENTO EL PRESENTE DEL EQUIPO"



Sebastián Battaglia se mostró conforme con el rendimiento de Boca en la victoria 3-1 ante Barracas Central.



uD83DuDDE3? "Es el primer partido que podemos contar con el plantel completo", agregó.#TNTVAR pic.twitter.com/CZ2Hs26haC — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 20, 2022

Rossi; Advíncula, Izquierdoz, Rojo, Fabra; Pol Fernández, Varela, Romero; Zeballos, Benedetto y Villa. Así salió a jugar Boca, con un once de gala para visitar a Barracas Central. Desde el vamos, este pareciera ser el equipo que disputará los octavos de final de la Copa Libertadores, ya que la defensa está asentada a pesar de algunos errores, el mediocampo sigue dando frutos y la delantera es de las más picantes del fútbol argentino, sino la más. Sin embargo, Battaglia quiso transmitir tranquilidad en este aspecto.

"Me pone contento el presente del equipo. Todos estamos acá para sumar. Es la manera en la que tenemos que seguir, sea el momento que sea le puede tocar a cualquiera y tiene que rendir y dejar lo mejor para el equipo", expresó Battaglia sobre la posibilidad de haber encontrado el once de memoria.

Luego, el DT de Boca puntero del torneo explicó que tendrá que esperar para saber si rotará el equipo ante Unión, ya que jugará contra Corinthians el martes 28: "Iremos viendo cómo están todos. Tenemos el partido del viernes y a partir de ahí viajar al partido de Copa. Todos terminaron bien, así que trabajaremos en la semana pensando en el partido contra Unión y en el del martes. Es la primera vez que podemos tener el plantel completo, habíamos tenido las ausencias de los que estuvieron con sus selecciones. La verdad que todos están para tener un buen rendimiento, contento con el nivel del equipo, juegue quien juegue. Pero sí está bueno mantener una idea y encontrar el rendimiento en todos los que hoy entraron a jugar".

Tras esta victoria ante Barracas, Boca comienza la previa a una de las semanas más importantes del semestre. La seguidilla de encuentros tendrá como primera parada a Unión en la Bombonera y luego un viaje a San Pablo. Luego, jugará ante Banfield el viernes 1 de julio y, finalmente, recibirá a Corinthians para sellar su suerte en los octavos de final de la Libertadores el martes 4.