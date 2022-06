El jugador que Battaglia no concentró para jugar ante Barracas porque podría irse de Boca

Podría haber una salida de Boca en las próximas horas. Y esa salida dejó afuera a un jugador de la lista de concentrados del entrenador Sebastián Battaglia. Se trata de Vicente Taborda, juvenil del equipo azul y oro que puede irse a préstamo para buscar minutos.

Vicente Taborda se iría de Boca a préstamo.

Battaglia dio la lista de concentrados para el encuentro de Boca de este domingo a las 21.30, como visitante frente a Barracas Central, y entre los 23 futbolistas citados no aparece Taborda. El joven volante, que tampoco jugó en el empate 0 a 0 de la Reserva, se iría próximamente cedido.

Lo de Taborda podría ser un caso similar al de Ezequiel Fernández, quien pasó a préstamo a Tigre y rápidamente se impuso como titular. De esta manera, los juveniles del Xeneize podrían mostrarse en Primera División con mayor asiduidad y volver de sus cesiones listos para estar en el primer equipo.

Así se había referido Battaglia a la situación de Taborda, quien no tiene minutos en el equipo: "Lo de Vicente es otra situación diferente, donde hay algunos chicos que tuvieron grandes participaciones en Reserva y hoy al no tener minutos, la Reserva le queda, no digo grande, pero se empiezan a acercar los chicos que vienen subiendo y no tienen oportunidades de hacerlo también ahí. Entonces pueden tener posibilidad de tener minutos en Primera (en otro equipo) y pueden sentirse importantes y el día de mañana que sean un jugador más hecho y no acá que no podemos darle los minutos que pretendemos".

El equipo Xeneize, por otro lado, tendrá la vuelta de los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano, quienes se quedaron afuera del Mundial de Qatar 2022 con la selección de Perú en el repechaje ante Australia.

La formación de Boca frente a Barracas Central será: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa.