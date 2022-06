El volante que juega en Europa y se postuló para ir a Boca: "Tengo las características de un Serna o Cascini"

En una entrevista en la que no se guardó nada, el volante argentino Santiago Ascacíbar reveló que podría volver de Europa y hasta dejó entrever que Boca podría ser su destino. Si bien evitó asegurar cuál será su futuro, el exmediocampista de Estudiantes de La Plata comentó que su hermano, fana del Xeneize, le pide que regrese a Argentina y se ponga la azul y oro.

En diálogo con TyC Sports, Ascacíbar fue consultado sobre el rumor que lo ubica en Boca: "Todavía no tengo nada real, no puedo decir que llegó una propuesta. Estoy esperando, en Alemania me quedan dos años de contrato y estoy viendo cómo va a seguir", indicó.

En ese sentido, Ascacíbar, de presente en Hertha Berlin de Alemania, aseguró que en su familia le piden que llegue al Xeneize: "Mi hermano me dice todos los días que venga a ganar algo. Me hace el trabajo fino. Yo le digo 'sacate la camiseta de hincha'. Si es por él, yo soy el 5 titular, el 'Chicho' Serna".

Ante el vínculo que hicieron en el canal entre las características históricas del típico volante central de Boca y las suyas, el Ruso abrió la puerta y hasta recordó dos nombres símbolo del club: "No lo sé, tendría que estar ahí y probarlo. Las características son como las del 5 de antes, como el Chicho Serna, como Raúl Cascini. Tengo esas características".

Por otro lado, Ascacíbar afirmó que está atento a una posible oferta para saber si seguirá su carrera en Europa o pegaría la vuelta a Sudamérica, aunque no reveló de qué equipo: "Es una pregunta difícil. Estoy viendo y analizando el futuro. No sé cómo va a seguir pero estoy pendiente de las propuestas que vengan. Por ahora no sé si quiero volver o seguir en Europa, estoy a la expectativa de qué oferta viene".

Además, el jugador del Hertha comentó: "Lo que es Boca no te lo van a dar muchos equipos de Alemania ni de Europa. La inmensidad de un equipo así no la tienen todos. Por ahí es como me dice mi hermano, que me dice 'no ve nadie la Bundesliga, venite acá'".

Finalmente, el Ruso fue terminante y aseguró que quiere irse del Hertha Berlin: "Tengo muchísimas ganas de un cambio de aire. No sé bien a dónde, pero ganas de cambiar tengo, seguro".