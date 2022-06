Turf: Forasteiro escribió su mejor victoria

El Hipódromo de Mendoza abrió sus puertas hoy para ofrecer la octava reunión de carreras de la temporada 2022. El menú ofrecía un clásico mix entre carreras cortas y largas. El resultado fue bueno. A pesar de que la programación no ofrecía competencias espectaculares ni presencia de caballos “hiper famosos”, hubo buen clima tanto dentro como fuera de la pista. E incluso hubo buen marco en las tribunas, a pesar de que muchos siguen reclamando que a las programaciones le faltan cuadreras de renombre.

El mayor desperfecto de la reunión se produjo en la octava carrera y tuvo que ver con un colapso del sistema de cómputos. Esto generó un importante atraso (la última carrera se disputó 40 minutos tarde) más la imposibilidad de realizar apuestas a ganador o combinaciones, en la novena y la décima carrera (sólo hubo remates). El departamento de cómputos trabajó sobre el desperfecto, pero no pudo resolverlo. Seguramente la solución llegará durante la semana.

FORASTEIRO, A LO BUENO

El gran ganador del clásico del día fue Forastiero (Daniel Boone) quien venció en gran forma a Aclamado Dubai e incluso registró la mejor victoria de su campaña en nuestro medio. El pupilo de Ramón Abrales tomó la vanguardia a pocos metros de la largada y sacó varios cuerpos de ventaja sobre sus rivales. Muchos especularon con que el zaino iría “mermando” en su accionar, pero esto nunca sucedió. Todo lo contrario, Forasteiro corría cada vez más firma y acumulaba cuerpos de ventaja sobre sus rivales. Al final fueron seis y medio cuerpos de ventaja sobre el favorito Aclamado Dubai en el buen tiempo de 1’ 31” 2/5 para 1500 metros.

Destacada victoria de Forasteiro en el momento en que todos los caballos comienzan a apunar su entrenamiento hacia la gran jornada del “Santo Patrono Santiago” de julio próximo. El representante del Haras Los Amigos ganó como para inscribirse en cualquiera de los clásicos de esa jornada.

DOS BUENOS TRIUNGOS MÁS

Cavilosa y Forest Rimout también obtuvieron triunfos destacados. La primera venció a Aire Puro por ventaja mínima empleando el gran registro de 1’ 12” 3/5 para 1200 metros. Mientras que Forest Rimout se impuso por varios cuerpos (11) a Bollani en el buen tiempo de 1’ 18” 1/5 para 1300 metros. Cuando consultamos a Sergio Fernández (su jockey) sobre la victoria nos dijo: “Es un auto esta yegua”.

Dos victorias de gran cálibre (ante los machos) para dos “nenas” que planean seguir sumando.

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura de la jornada quedará en poder del aprendiz Facundo Campos, quien redondeó un buen triplete de victorias. Arrancó con Porchy, continuó con Cavilosa (buena faena) y coronó en el clásico con Forasteiro. Una tarde diez puntos para uno de los aprendices del momento.

LO QUE VIENE

La próxima jornada de carreras en el Hipódromo de Mendoza se disputa el domingo 26 de Junio.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “MAMANCHERO” - (Extraoficial) – 250 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ALFARERO 58 M. Hurtado

2° CHICO PABLO 61 L. Escudero 1 ½ cpos

3° SOÑADORA 60 A. Bonada 3 cpos

U° LECHUGÓN (*) 58 H. Pérez s/aprec.

(*) No largó.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1,40. Dividendo de la Combinada: $ 7,40. Tiempo: 15”. Cuidador: C. Hurtado. Stud: Hermanos Hurtado.

2da carrera

Premio: “MANSITO” - (Extraoficial) – 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ATHENEA CAP 56 E. Gaete

2° CAFISHO DARK 58 N. Aguirre 2 ½ cpos

U° SALE GREELY 58 S. Quinteros 8 cpos

No corrieron: (1) LOISIANA, (2) SUAVE SILVER. Dividendo del Ganador: $ 2,40. Tiempo: 33” 2/5. Cuidador: M. Pelayes. Stud: Monita. Candidata de MDZ On Line.

3 ra carrera

Premio: “SALAMEMINGUE” – (Cat. Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° PORCHY 55 F. Campos

2° VALIENTE OIKOS 57 J. Gómez 4 cpos

3° FIRST MONTAÑÉZ 55 S. Quinteros pczo

4° MILAGRO PURO 56 W. Escudero 1 cpo

5° BARÓN SUREÑO 58 J. E. Alves S. 5 ½ cpos

U° CANDY EMBRUJADO 57 H. Betansos ¾ cpo

(*) Reclamó contra Valiente Oikos y First Montañéz y no prosperó.

No corrieron: (5) ROCK IN ACTION, (7) CASSIA ANTICA. Dividendo del Ganador: $ 4,35. Dividendo de la Combinada: $ 5,35. Dividendo de la Imperfecta: $ 1,85. Dividendo de la Trifecta: $ 19,40. Tiempo: 1’ 21” 2/5. Por: Les Blues y Pelusa Inc, de 3 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Almendra. Enemigo de MDZ On Line.

4 ta carrera

Premio: “CARNICERO QUAS” – (Extraoficial) – 500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LACTANTIUS 58 S. Fernández

2° CRAZY DEL LAGO 58 R. Becerra 2 cpos

U° LUX GRINGUITO 58 N. Aguirre 1 cpo

No corrieron: (4) GAUCHO KING. Dividendo del Ganador: $ 1,25. Tiempo: 28” 3/5. Cuidador: D. Garrido. Stud: Gauchito Gil.

5 ta carrera

Premio: “GO ALONE” – (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CAVILOSA 55 F. Campos

2° AIRE PURO 53 J. Gómez v/mínima

3° GUARRO 57 S. Fernández ¾ cpo

4° EMPER WEY 56 W. Escudero ½ cpo

5° LOS PASOS 57 C. López 3 cpos

6° DYLAN CODE 54 E. Gaete 3 cpos

U° COLUMBUS PRINCESS N. Aguirre 14 cpos

No corrieron: (1) SUBAN EL VOLUMEN, (2) SENSE FITZ, (5) STARRY STAR, (6) OPTIMIST BOY. Dividendo del Ganador: $ 6,75. Dividendo de la Combinada: $ 754,85. Dividendo de la Imperfecta: $ 59. Dividendo de la Trifecta: $ 369. Tiempo: 1’ 12” 3/5. Por: Stay Thirsty y Caramillosa, de 6 años. Cuidador: J. Taini. Stud: Sagitario.

6ta carrera

Premio: “HONOR CHARRÚA” – (Cat. Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° FOREST RIMOUT 57 S. Fernández

2° BOLLANI 57 J. Gómez 11 cpos

3° BAUTY MAN 55 F. Campos 2 cpos

3° ZAAHIR 56 W. Escudero 4 cpos

5° EL TXATO 56 H. Betansos 8 cpos

U° TAMBORILADA 56 N. Aguirre 9 cpos

No corrieron: (3) LIBERTT ICON, (4) BEAUTY IS. Dividendo del Ganador: $ 3,55. Dividendo de la Combinada: $ 3,80. Dividendo de la Imperfecta: $ 2,10. Dividendo de la Trifecta: $ 34,95. Tiempo: 1’ 18” 1/5. Por: Remote y Forest Kas, de 3 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición. Candidato de MDZ On Line.

7 ma carrera

Premio: “CATRINA” - (Extraoficial) - 500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SEATTLE KEY 58 S. Fernández

2° DORAL SEATTLE 58 J. Gómez 3 cpos

U° SUCH IS LIFE 58 H. Pérez 8 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1,35. Tiempo: 28” 1/5. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición. Candidato de MDZ On Line.

8va carrera

Premio: “PURE SOUL” – (Extraoficial) - 350 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° VER SEATTLE 58 N. Aguirre

2° BOCCACCIO 60 L. Escudero 1 cpo

3° WELLS DUBAI 61 R. Argüello ¾ cpo

4° SIRENITA 59 J. E. Alves S. ¾ cpo

5° CHAU OPTIMUM 58 C. López 1 ½ cpos

U° PANCHO VICA 61 A. Bonada 5 cpos

Corrieron todos. Dividendo del Ganador: $ 5,15. Dividendo de la Combinada: $ 41,45. Dividendo de la Imperfecta: $ 25,05. Dividendo de la Trifecta: $ 133,20 Tiempo: 19” 2/5. Cuidador: J. M. Gatica. Stud: Tres Hermanos.

9na carrera

Clásico: “DÍA DEL PERIODISTA” – (Cat. Interior) – 1500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° FORASTEIRO 55 F. Campos

2° ACLAMADO DUBAI 59.5 S. Fernández 6 ½ cpos

3° ANIMAL INSTINCT 56 J. Gómez 2 cpos

4° WEDDING DUBAI 56 N. Aguirre ½ cpo

5° CHE TURFMAN 57.5 W. Escudero 1 ½ cpos

6° EL COLMO 57 C. López 7 cpos

U° DERBY FOUR 58 J. E. Alves S. ½ cpo

(*) En esta carrera no hubo dividendos por una falla en el sistema de vende-paga de boletos del Hipódromo de Mendoza.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 5,15. Dividendo de la Combinada: $ 41,45. Dividendo de la Imperfecta: $ 25,05. Dividendo de la Trifecta: $ 133,20. Tiempo: 1’ 31” 2/5. Por: Daniel Boone y Fruit Cup, de 3 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Haras Los Amigos.

10 ma carrera

Premio: “RAPEL” - (Extraoficial) - 325 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° STUART LITTLE 58 J. E. Alves S.

2° FURIOSO LETHAL 59 S. Calderón 2 ½ cpos

U° CARLOS MOLTRA 61 J. Campanello 2 ½ cpos

(*) En esta carrera tampoco hubo dividendos por un problema en el centro de cómputos.

No corrieron: (4) ANY OTHER DAY Tiempo: 18” 2/5. Cuidador: B. Mantelli. Stud: Don Anastasio. Candidato de MDZ On Line.