Qué dijo Juan Ramírez del insólito gol que erró abajo del arco: "Tuve una..."

Boca no logró rescatar unidades en su visita a Santiago del Estero. El Xeneize contó con diferentes ocasiones de gol, pero no estuvo fino y se quedó con las manos vacías. Una de las más claras para los de Sebastián Battaglia fue la que tuvo Juan Ramírez a los 38 minutos de la primera etapa, luego de una inmejorable asistencia de Darío Benedetto.

"Mala suerte, tuvimos un montón de situaciones de gol, pero no pudo entrar, ellos llegaron, hicieron el gol y se terminó el partido. Yo tuve una muy clara y no la pude concretar, tuvimos muchas. Ahora hay que pensar en el miércoles", manifestó el autor de la desafortunada situación.

Para finalizar, Ramírez sentenció: "No tuvimos suerte. Yo tuve una chance muy clara, Pipa tuvo una, Luis tuvo otra... Nos fuimos con una sensación muy amarga porque teníamos que ganar el partido, pero no pudimos. Es más difícil cuando se cierran atrás, es difícil entrar, pero entramos igual... No fue nuestra noche".