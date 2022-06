Qué dijo Battaglia del supuesto foul a Izquierdoz en el gol de Central Córdoba: “Queda…”

Luego de un inicio flojo en el Madre de Ciudades, Boca fue de menor a mayor, pero no le alcanzó para llevarse al menos un punto para Buenos Aires. El equipo de Sebastián Battaglia, pese a no mostrar un gran juego, contó con diversas oportunidades que no quisieron ingresar en el arco local. Atento a esta situación, el DT encaró los micrófonos en conferencia de prensa y habló de la jugada previa del gol de Central Córdoba.

"La sensación no es buena por la derrota, más allá de que digo siempre que el rival tiene sus méritos. Nosotros no pudimos hacer lo que pensamos, no pudimos abrir el marcador, tuvimos complicaciones con las pelotas largas que tuvieron", comenzó el León luego de la primera derrota en el torneo.

Posteriormente, refiriéndose al gol de Francisco González Metilli, analizó: "Llegaron al gol en el segundo tiempo en una jugada que queda la duda si es falta o no, pero bueno, no nos podemos agarrar de eso. Después no pudimos llegar al gol como para poder empatarlo.

También, Battaglia aprovechó su presencia en la sala para hablar del curioso rol que cumplió Nicolás Orsini, quien no es un habitual titular: "Buscamos tener opciones, hay muchos partidos por delante y buscamos compensar los minutos. Habíamos hablado con Nico sobre una posición en la que él lo había hecho en Lanús varias veces. Intentamos que tenga minutos y su oportunidad en cancha, no era una posición que desconoce".