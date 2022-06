Battaglia reveló por qué siempre tiene la mano derecha en el bolsillo: “Se me hizo…”

Una curiosidad. El técnico de Boca, Sebastián Battaglia, habló este domingo sobre un tema particular que llamó la atención de algunos hinchas: ¿por qué se lo ve tan seguido con la mano derecha en el bolsillo? Muchos aventuraban una cábala o algún amuleto escondido, y el entrenador reveló por qué lo hace. Es que Battaglia asegura que eso lo mantiene calmo.

Después de la derrota de Boca ante Central Córdoba en Santiago del Estero después de diez partidos sin caídas, Battaglia fue consultado por la particular pose con la mano derecha en su bolsillo: "Se me hizo costumbre ya, pero bueno, trato de mantener la calma y eso me mantiene calmo, se me hizo costumbre y quizá no me doy cuenta", explicó un poco sorprendido.

Otras frases de Battaglia

"La sensación no es buena por la derrota, más allá de que digo siempre que el rival tiene sus méritos. Nosotros no pudimos hacer lo que pensamos, no pudimos abrir el marcador, tuvimos complicaciones con las pelotas largas que tuvieron".

En referencia al gol de Francisco González Metilli, analizó: "Llegaron al gol en el segundo tiempo en una jugada que queda la duda si es falta o no, pero bueno, no nos podemos agarrar de eso. Después no pudimos llegar al gol como para poder empatarlo".

Battaglia, siempre con la mano derecha en el bolsillo.

Además, Battaglia comentó sobre el rol que cumplió Nicolás Orsini, quien no es un habitual titular: "Buscamos tener opciones, hay muchos partidos por delante y buscamos compensar los minutos. Habíamos hablado con Nico sobre una posición en la que él lo había hecho en Lanús varias veces. Intentamos que tenga minutos y su oportunidad en cancha, no era una posición que desconoce".