Luis Enrique se enojó y lanzó una fuerte ironía sobre la Selección argentina: “La veo muy…”

El seleccionador español, Luis Enrique, aseguró este sábado en Málaga, en la previa del España-República Checa de la Nations, que de cara al Mundial de Qatar ve a dos selecciones "muy por encima del resto, Argentina y Brasil".

Cuestionado por sus sensaciones de cara al Mundial de Qatar, que arrancará a mediados de noviembre, el asturiano sorprendió elevando a un nivel superior a las dos selecciones sudamericanas, aunque se notó una respuesta más que irónica de parte del DT.

"Si me preguntas si veo a una selección por encima del resto, creo que Argentina. También Brasil, si no la menciono los periodistas se me echarían encima. Están muy por encima del resto", proclamó.