El pícaro tuit de Chiqui Tapia por Argentina campeón, con un guiño para el novio de la China Suárez

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, suele pronunciarse luego de alguna victoria o título de la Selección argentina y este miércoles no fue la excepción. El Chiqui realizó dos posteos y uno de ellos generó un sinfín de reacciones debido a que utilizó palabras que volvió tendencia el actual novio de la China Suárez, Rusherking, a quien le preguntaron en reiteradas ocasiones sobre su relación y su particular frase "me fui mundial".

"Le ganamos al campeón de Europa en suelo inglés. Nos fuimos mundiales", escribió en la primera de las fotos compartidas. En la otra, donde aparece el equipo completo agregó: "Gracias jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico, colaboradores, por el gran trabajo, que nos hace celebrar una vez más. El país entero merecía esta alegría Argentina ya salió campeón!!".

En la previa de la Finalissima, Tapia realizó un trascendental anuncio sobre el futuro del entrenador del combinado nacional: Nos gustaría que Scaloni siga después del Mundial, pero acá hay que continuar con este proyecto y no se debe cambiar aunque varíen los nombres de quienes conduzcan".

Sus palabras llegaron a oídos del DT quien respondió: "No hay apuro por eso, ya que el diálogo es muy bueno y constante. Pero como ejemplo a seguir está lo que pasó con Roberto Mancini e Italia, un país con enorme historia que le renovó a su entrenador más allá de no haberse clasificado al Mundial de Qatar".