Hipódromo de Mendoza: Aclamado Dubai sumó una nueva victoria clásica

El Hipódromo de Mendoza ofreció hoy su quinto capítulo de la temporada 2022. Un total de doce competencias fueron el eje central de un menú que no contó con gran cantidad de público en las tribunas. Más allá de que la oferta de contiendas era variada e interesante, tanto en materia de largas como cortas, no hubo una gran concurrencia. Lo menos positivo de la reunión fue la suspensión de la cuarta carrera del programa (una cuadrera) la cual no se disputó por falta de ratificados (sólo se presentaron a correr dos de los cuatro inscriptos).

La central del día (Especial “Preparatorio 25 de Mayo”) quedó en poder de Aclamado Dubai, quien a su manera se va haciendo lugar entre los caballos más regulares del medio. El representante de la caballeriza La Gran Fortuna venía de ganar el Especial “Otoño” (en marzo pasado) y hoy repitió el plato. Esta vez el hijo de E Dubai superó por dos cuerpos a Bellaco Song (tiene mal genio el de Abrales).

La prueba se desarrolló en buena parte del tiro con Bellaco Song en la vanguardia (esto a pesar de que largó con desventajas) y Aclamado Dubai siguiendo de cerca al puntero. Cuando ingresaron en la recta, el luego ganador fue a buscar al puntero para doblegarlo faltando 200 metros para la línea de sentencia y encomendarse a una nueva y destacada victoria. El tiempo de la carrera fue de 1’ 39” 2/5 para la milla.

Aclamado Dubai sacó pasaporte directo al Clásico “25 de Mayo”, el cual se disputa en esta misma pista dentro de 17 días.

DEBUTANTE CON PASTA DE CAMPEÓN

El dos años sanjuanino Que Ha Pasao(Que Vida Buena) fue una de las grandes figuras de la reunión. De hecho ganó en el mejor registro de la jornada (1’ 6” 4/5 para once cuadras) y dejando notable impresión. El criado en el Haras Don Florentino se impuso por diez cuerpos y medio a Amigo Cordial dejando muy en claro que tienen condiciones y “papeles” como para convertirse en el mejor producto de la zona Cuyo. El pensionista de Oscar Rébora seguramente será uno de los buenos animadores del Clásico “Estrellas Provincias Argentinas”, que se disputará en junio próximo en el Hipódromo La Punta.

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figuras de la jornada quedará compartida entre el entrenador Mauricio Irrazabal y el jockey Horacio Betansos quienes se asociaron para obtener un muy buen doblete de victorias. Arrancaron en la primera del día con El Txato y completaron con Beauty Is. Premio al trabajo para dos grandes apasionados de esta actividad.

LO QUE VIENE

La próxima jornada de carreras de la zona Cuyo se disputa el domingo 22 de mayo en La Punta. Mientras que en Mendoza la actividad regresará el miércoles 25 de este mes.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “VIO VECES” - (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° EL TXATO 56 H. Betansos

2° VALIENTE OIKOS 57 J. Gómez 1 cpo

3° FARAÓN JOY 57 D. Gómez 1 cpo

4° BARÓN SUREÑO 56 E. Gaete 14 cpos

5° DANCING OPTIMIST (*) 57 S. Fernández 4 ½ cpos

U° BURI BOYS 57 R. Zapata 6 cpos

(*) Largó con desventajas.

No corrieron: (7) SHAQIRI. Dividendo del Ganador: $ 4,65. Dividendo de la Combinada: $ 43,35. Dividendo de la Imperfecta: $ 26,35. Dividendo de la Trifecta: $ 1.138,80. Tiempo: 1’ 14” 2/5. Por: Aspire y Pelki, de 4 años. Cuidador: M. Irrazabal. Stud: Don Abraham.

2da carrera

Premio: “PAZ DE LOS ANDES” - (Extraoficial) – 500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ES UN CAPO 58 S. Quinteros

2° COMPÁS VIOLENTO 60 L. Escudero 1 cpo

3° ATHENEA CAP (*) 58 E. Gaete ¾ cpo

4° VERSERO INC 60 J. E. Alves S. 2 cpos

U° GREY JOY 58 N. Aguirre 2 ½ cpos

(*) Reclamó contra el ganador y no prosperó.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 5,15. Dividendo de la Combinada: $ 39,45. Dividendo de la Imperfecta: $ 12,95. Tiempo: 28” 2/5. Cuidador: S. De Marco. Stud: San Marcos. Enemigo de MDZ On Line.

3 ra carrera

Premio: “DÍA DEL TRABAJADOR” – (Cat. Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° BEAUTY IS 56 H. Betansos

2° SAR PAMPA 57 S. Fernández ¾ cpo

3° ATORRANTA ISLAND 57 J. Gómez 4 cpos

4° PRADA GIRL 53 S. Quinteros ½ cpo

5° GALA MIX 55 N. Aguirre 4 ½ cpos

U° LA VIUDA NEGRA (*) 55 F. Campos

(*) Largó mal y corrió desestribada.

No corrieron: (6) TRIP TO VENEZA. Dividendo del Ganador: $ 5,45. Dividendo de la Combinada: $ 30,10. Dividendo de la Imperfecta: $ 27,30. Dividendo de la Trifecta: $ 56,20. Tiempo: 1’ 7” 4/5. Por: Incurable Optimist y Highway Glory, de 4 años. Cuidador: M. Irrazabal. Stud: Los Vascos. Sport de MDZ On Line.

4 ta carrera

ANULADA POR FALTA DE RATIFICADOS

5 ta carrera

Premio: “EL CHOLO” – (Extraoficial) – 250 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MAY LOLA 58 J. Solorza

2° MM ESPARTA VISION 60 L. Escudero pczo

3° AFRODITA 60 J. E. Alves S. 1 cpo

U° FINA ESTAMPA 58 N. Aguirre 1 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 4,15. Dividendo de la Combinada: $ 20,45. Tiempo: 14” 2/5. Cuidador: G. Arenas. Stud: El Pretalito.

6ta carrera

Premio: “BEST FELINA” – (Extraoficial) – 250 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DON ALEJO 60 J. E. Alves S.

2° QH SIXES PICANTE 58 R. Zapata ½ cpo

U° LORENZO POWER 62 J. Campanello cbza

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,40. Tiempo: 14” 2/5. Cuidador: B. Mantelli. Stud: Don Anastasio. Sport de MDZ On Line.

7 ma carrera

Premio: “SEATTLE KEY” - (Cat. Interior) - 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° FORASTIERO 54 F. Campos

2° AIRE PURO 53 J. Gómez ½ cbza

U° DERROCHO FURIA (*) 57 H. Betansos

(*) Cruzó al tranco.

No corrieron: (1) MISTER LETHAL, (2) CHOICE HERO, (4) PENUCHO. Dividendo del Ganador: $ 1,45. Tiempo: 1’ 20” 4/5. Por: Daniel Boone y Fruit Cup, de 3 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Haras Los Amigos. Candidato de MDZ On Line.

8va carrera

Premio: “EMILIA ROMAGNA” – (Extraoficial) - 400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° AMIGO TALENTOSO 60 G. Arce

2° FORLI DAY 62 J. Campanello 1 cpo

3° EL CARRILERO 60 J. E. Alves S. 1 ½ cpos

U° TUPUNGATINA 58 N. Aguirre hocico

Corrieron todos. Dividendo del Ganador: $ 2,30. Dividendo de la Combinada: $ 112,60. Tiempo: 22” 1/5. Cuidador: L. Ferreira. Stud: Rancho Grande. Enemigo de MDZ On Line.

9na carrera

PREMIO: “SANGRE NUEVA” – (Cat. Interior) - 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° QUE HA PASAO 58 L. Flecha

2° AMIGO CORDIAL 55 S. Quinteros 10 cpos

3° BASKARA BABEL 54 N. Aguirre pczo

4° CHE CARIOCA 55 F. Campos 2 ½ cpos

5° SÚPER CORONADO 57 S. Fernández 1 cpo

6° LENA LIN 53 J. Gómez 1 cpo

7° ELLIDER 56 H. Betansos hocico

8° UTAH 58 J. Luna pczo

U° TEXAN SEA 56 E. Gaete 13 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 4,85. Dividendo de la Combinada: $ 61,95. Dividendo de la Imperfecta: $ 15,20. Dividendo de la Trifecta: $ 168,80. Tiempo: 1’ 6” 4/5. Por: Que Vida Buena y So Splendor, de 2 años. Cuidador: O. Rébora. Stud: Los Dos (San Juan). Sport de MDZ On Line.

10ma carrera

Premio: “SEEKER’S BOY” – (Extraoficial) – 400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DESEADA 58 S. Fernández

2° DI TOMASSO 60 L. Escudero ½ cbza

U° ANCHIANO 58 W. Escudero 11 cpos

No corrieron: (3) SINAN. Dividendo del Ganador: $ 1,15. Tiempo: 21” 4/5. Cuidador: M. Pelayes. Stud: Los Cuatro Hermanos. Candidata de MDZ On Line.

11ma carrera

Especial: “PREPARATORIO 25 DE MAYO” – (Cat. Interior) – 1600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ACLAMADO DUBAI 59 S. Fernández

2° BELLACO SONG (*) 56 D. Gómez 2 cpos

3° PULPINELLO 60 J. Gómez ½ cpo

U° INCA BOY 57 W. Escudero 1 cpo

(*) Partió con desventajas y desestribado.

No corrieron: (1) SOMMELIER SAM. Dividendo del Ganador: $ 1,30. Tiempo: 1’ 39” 2/5. Por: E Dubai y Acepticada, de 4 años. Cuidador: J. Stirpa. Stud: La Gran Fortuna. Enemigo de de MDZ On Line.

12ma carrera

Premio: “DADO LIGERO” – (Extraoficial) - 325 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° TALENTO FRANCÉS 60 L. Escudero

2° CAMBIO PORAY 60 R. Bermúdez 1 cpo

3° LÍRICO AL 58 W. Escudero 1 cpo

U° EL BIEN POSIBLE 60 J. E. Alves S. 2 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,35. Dividendo de la Combinada: $ 3,45. Tiempo: 18” 2/5. Cuidador: M. Arce. Stud: Rancho Grande. Enemigo de MDZ On Line