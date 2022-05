El tiro por elevación de Domínguez tras el triunfo de Independiente: "Para cambiar las cosas hay que ..."

Independiente cerró una floja actuación en la Zona B de la Copa de la Liga Profesional con un gran triunfo ante Huracán en el Libertadores de América - Enrique Bochini. El Rojo cerró el semestre con 16 puntos en 14 partidos disputados en el torneo local. Eduardo Domínguez, en conferencia de prensa, manifestó la alegría de estar en Avellaneda: “Soy feliz todas las mañanas de estar en Independiente”.

“En este camino me parece qué hay una evolución. El que quiera ver, que lo vea y el que no, no. Para cambiar las cosas hay que estar adentro, porque es fácil hablar desde afuera. Hace bien ganar, dependemos de nosotros mismos para avanzar en la Copa Sudamericana. Ahora toca descansar y enfocarnos en los dos partidos que vienen”, expresó el DT.

En cuanto a la seguidilla que tuvo que afrontar su equipo, al igual que el resto de los que afrontan competencias internacionales, contó: "Tuvimos 10 partidos en un mes, con viajes a Venezuela y Paraguay. Eso lo sienten los jugadores. Hoy fuimos eficaces. El partido fue muy bueno y fuimos merecedores del triunfo".

En cuanto a la situación de Domingo Blanco, titular indiscutido en su equipo ideal, Domínguez soltó: “Hablé con Blanco su tema contractual. Los dirigentes me dicen que está muy avanzado, se reúnen todas las semanas. Mingo quiere arreglarlo y el club tiene ganas de que se quede. Pasamos de estar lejos, a cerca, a solo detalles”.

En la Copa Sudamericana Independiente depende de sí mismo para lograr pasar de fase. Al Rojo le quedan dos partidos y ambos serán en condición de local. El primero de ellos será ante La Guaira el jueves 19 de mayo, mientras que cerrará el Grupo G ante Ceara (actual puntero con tres puntos de ventaja) el miércoles 25 del mismo mes.