La sarcástica reflexión de Verstappen sobre el presente de Hamilton: "No es tan..."

Una de las grandes historias de este inicio de la temporada de la Fórmula 1 es el presente de Lewis Hamilton. Desde un inicio se notó que el W-13 de Mercedes no estaría al nivel para pelear ante Ferrari y Red Bull pero lo del británico dejó de ser llamativo para empezar a ser decepcionante: en el Gran Premio de Imola, el siete veces campeón no pudo hacer ningún sobrepaso, terminó decimocuarto y sufrió la humillación de cederle el lugar a Max Verstappen por encontrarse en posición de rezagado.

La relación entre Hamilton y Verstappen alcanzó niveles insospechados de bronca mutua tras el triunfo del neerlandés en el Mundial de 2021. En 2022, Mad Max parece estar disfrutando del mal presente de su gran rival, quien apenas sumó puntos en tres de cinco carreras y nunca estuvo cerca de siquiera pelear por un triunfo.

En charla exclusiva con The Telegraph, Verstappen hizo un comentario irónico sobre el auto de Mercedes con el que elogió a George Russell y a su vez hundió a Hamilton: “Hamilton no tiene ninguna maravilla de coche pero, dicho esto, George logró acabar 4º con ese coche... por lo que, la situación no es tan horrorosa, ¿no?”.

La relación entre Hamilton y Verstappen empeoró drásticamente durante la definición del campeonato 2021.

Verstappen hizo referencia a que Russell tuvo un muchísimo mejor rendimiento con el mismo auto con el que Hamilton vio la bandera azul para dejarle paso al neerlandés, que voló a bordo de su Red Bull en Imola y cruzó la meta en primer lugar casi sin sobresaltos.

Russell y Verstappen tienen una buena relación ya que son de la misma camada de jóvenes pilotos nacidos en 1998 como Charles Leclerc.

Este comentario irónico de Verstappen no hace más que añadir otro capítulo a la intensa rivalidad entre el vigente campeón del mundo, que marcha segundo en el Mundial detrás de Charles Leclerc, y Hamilton, que buscará encontrar el feeling con su Mercedes en el Gran Premio de Miami en el que contará con ciertas mejoras para el monoplaza.