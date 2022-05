¿Todo legal? Qué dice el código de ética de la Conmebol sobre los obsequios de camisetas a los árbitros

Boca venció a Always Ready por 1 a 0, obtuvo paz y un poco de aire de cara a su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, el Xeneize no pudo escaparle a la polémica, ya que el árbitro Kevin Ortega cobró un dudoso penal que Eduardo Salvio cambió por gol, y la controversia fue en aumento luego de que se filtraran videos de los obsequios que le dio la dirigencia del club de La Ribera a la terna arbitral.

Las filmaciones que registraron las camisetas de Boca que recibieron los árbitros provocaron cualquier tipo de especulaciones sobre el accionar del referí en el partido, Always Ready explotó de bronca e incluso el arquero del equipo boliviano dijo que al Xeneize “le regalaron el partido”. A pesar de la polémica, los regalos que recibieron los jueces del encuentro no estarían fuera de lo permitido por la Conmebol.

Se puso en tela de juicio la ética del accionar de la dirigencia de Boca y de los árbitros, tras ver el penal con el que el equipo de Sebastián Battaglia ganó el partido. Pero a pesar de las quejas y la polémica, el artículo 22 del Código de Ética de Conmebol afirma que los obsequios del Xeneize no están fuera del reglamento: “Las personas sujetas al presente Código sólo podrán ofrecer o aceptar obsequios en los casos en que dichos obsequios u otros beneficios: tengan un valor simbólico o irrelevante; excluyan toda influencia en la ejecución u omisión de un acto; no contravengan sus obligaciones; no deriven en beneficios económicos indebidos o de otra índole; no causen un conflicto de intereses”.

El Código de Ética de Conmebol sobre las camisetas como obsequios.

Además de los ítems que deben cumplir los obsequios según este código de ética, la Conmebol establece que "los objetos promocionales de marcas, tales como entradas de protocolo para partidos organizados por la Conmebol, lapiceros contramarcados con marcas corporativas, cuadernos, calendarios, gorras, camisetas y, en general, todo material publicitario que tengan valor simbólico o irrelevante", no entran en la aplicación del artículo en cuestión.

Más allá de las quejas en redes sociales y de los propios jugadores de Always Ready, Boca no habría hecho nada fuera del reglamento establecido por Conmebol. Jorge Bermúdez, miembro del Consejo de Fútbol, aseguró que la dirigencia del Xeneize regala camisetas desde que inició su gestión: “No nos hemos prevenido para evitar hacer un presente que es simplemente una camiseta, y desearle la mejor de las suertes a los árbitros”.