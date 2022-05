Seattle, campeón de la Concachampions con un ex Boca de héroe: por qué es histórico para el fútbol de EEUU

Hace tiempo que Estados Unidos le compite mano a mano a México por el dominio del fútbol de Norteamérica. De las últimas once ediciones de la Copa Oro de la CONCACAF, el seleccionado estadounidense ganó seis y el Tri obtuvo las cinco restantes. Sin embargo, esta paridad no se veía replicada en las competencias de clubes, ya que sólo un equipo de la MLS pudo ser campeón de la Concachampions en 60 años de historia. Esta sequía se interrumpió en la noche del miércoles cuando los Seattle Sounders, liderados por el ex Boca Nicolás Lodeiro, levantaron el título ante los Pumas de la UNAM.

Lodeiro metió 3 de los 5 goles de Seattle Sounders en la final de la Concachampions.

A pesar de que la popularidad del soccer está en aumento año tras año, uno de los motivos por los que la MLS todavía sufre el mote de liga menor es el poco éxito que tuvieron sus equipos en la Concachampions a pesar de tener grandes figuras en sus planteles. En la competencia más importante del Cono Norte, los equipos mexicanos tuvieron una hegemonía de 15 años que el Seattle Sounders pudo cortar con una victoria por 3 a 0 en el partido de vuelta ante los Pumas de la UNAM. Sin dudas, esta consagración del equipo del noroeste de Estados Unidos es un punto bisagra para la historia del fútbol de ese país y no podría explicarse sin Lodeiro.

Lodeiro fue el autor del gol que selló la goleada en el estadio Lumen Field para que Seattle sea campeón de la Concachampions. El ex Boca, que llegó a Estados Unidos en 2016, es un ídolo del equipo de la capital del estado de Washington ya que conquistó su sexto título en el club. Desde su llegada, el mediocampista de 33 años fue fundamental en los dos títulos de MLS que conquistaron los Sounders, además de dos subcampeonatos de liga. En la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, el uruguayo marcó los dos goles de su equipo en el empate 2 a 2 de la ida y en la vuelta cerró el triunfo más importante de la historia del fútbol estadounidense de clubes.

Lodeiro es uno de los jugadores que más titulos consiguió en Seattle Sounders y lleva 45 goles y 49 asistencias en 160 partidos.

Con esta consagración en la Concachampions, los Seattle Sounders no sólo se convirtieron en el primer equipo de la MLS en ganar la competencia desde Los Ángeles Galaxy en el 2000 y el segundo en toda la historia, si no que serán el primer equipo estadounidense que participa en el Mundial de Clubes. Desde la creación de esta competencia, la CONCACAF sólo había sido representada por clubes mexicanos, con la excepción del Saprissa de Costa Rica en la edición de 2005.

Lodeiro junto a Ruidíaz en la celebración de la Concachampions.

De esta manera, los Seattle Sounders hicieron historia de la mano de Lodeiro y otro sudamericano como Raúl Ruidíaz, el delantero peruano que hizo un doblete en el segundo partido de la final. El equipo verde rompió la hegemonía de México en la Concachampions y hará historia en el Mundial de Clubes como el primer representante de la MLS en la elite del fútbol.