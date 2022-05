Se confirmó día para el partido de Godoy Cruz por Copa Argentina

Este jueves se confirmaron cuatro partidos para la próxima semana por los 32 avos de final de la Copa Argentina.

Jueves 12/05



Barracas Central vs Acassuso (Horario y sede a confirmar)



Patronato vs Deportivo Morón en el estadio Brigadier General Estanislao López de Colón de Santa Fé (Horario a confirmar)



Viernes 13/05



Rosario Central vs Sol de Mayo en el estadio 15 de Abril de Unión de Santa Fé (Horario a confirmar)



Godoy Cruz vs Tristán Suárez en el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis (Horario a confirmar)