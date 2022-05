La foto de Riquelme en la zona de vestuarios con el Riquelme de Always Ready

La importante victoria de Boca en la altura de La Paz ante Always Ready, con un buen juego del equipo de Sebastián Battaglia, tuvo su buena cuota de polémica por el inexistente penal que el árbitro peruano Kevin Ortega le dio al Xeneize, por una falta del arquero local sobre Salvio que no fue tal.

Fue el propio Toto quien facturó desde los doce pasos y con ese gol Boca se acomodó segundo en la tabla de posiciones del grupo E bajo la atenta mirada de Juan Román Riquelme, que acompañó por primera vez al plantel a un viaje al exterior por Copa Libertadores. Pero mientras el partido llegaba a su fin, en las redes sociales se viralizaba un video de la Policía boliviana incautando en el vestuario de los árbitros unas bolsas con el escudo boquense que en su interior contenían camisetas xeneizes del año 2020.

"No tenemos nada contra Boca. Hizo un gran partido, lo felicitamos por el triunfo, pero nos llamó la atención que el Coronel de la Policía boliviana nos informó en el entretiempo que aparentemente los árbitros habían recibido obsequios y paquetes", dijo luego del partido Andrés Castro, presidente de Always Ready, en diálogo con TyC Sports. Y agregó: "Inmediatamente se comunicó eso a Conmebol y es por eso que ingresaron al vestuario con la Policía y cámaras que respalden los hechos. Allí se encontraron obsequios, que fueron incautados. Se realizará una prueba de huellas dactilares y una investigación que pueda dar mayor certeza de lo que pasó".

"La gente mencionó que los que hicieron los regalos fueron dirigentes de Boca, pero no puedo decir quiénes… Yo no estaba en el lugar y sería irresponsable si doy nombres que me dieron terceros. Quiero manejar esto con mayor cautela para no perjudicar la imagen de nadie", destacó Castro.

Desmentidas lejos del micrófono, suspicacias y rumores a granel se apoderaron de la noche de La Paz, e incluían una denuncia mediática de Oscar Barrenechea, dirigente de Always Ready, quien en su cuenta de Facebook dijo que el propio Juan Román Riquelme habría ingresado al vestuario de los árbitros, aunque luego borró el posteo.

Ya pasada la medianoche, Claudio Freire, jefe de prensa de Riquelme, posteó una foto de Román en la zona de vestuarios, pero junto a Marcos Riquelme, el delantero argentino de Always Ready que comparte apellido con el máximo ídolo de Boca. Una manera de demostrar que, lejos de la polémica que se estaba cocinando en las redes, el vicepresidente xeneize había tenido un trato cordial con la delegación local.