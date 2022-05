La confesión de Tevez al Kun Agüero en pleno vivo de Twitch

Sergio Agüero y Carlos Tevez compartieron transmisión en ESPN en el partido que el Real Madrid venció al Manchester City por la semifinal de la Champions League.

En medio de los comentarios del partido y de diferentes confesiones, fue el exBoca quien se animó a explicar su situación actual: “Hace un año dejé el fútbol. Es algo distinto, no tenés que darle explicaciones a nadie. Ahora sos vos y eso es impagable. Antes lo que vos decías influía en los compañeros y en el club. Ahora juego con mis amigos y mis hermanos que tienen un equipo. Después comemos el asado con los pibes. Es diferente todo”

Además, el Kun habló de su deseo de haber terminado su carrera en Independiente, ante la pregunta de Oscar Ruggeri, quien también fue uno de los participantes de la transmisión: "La realidad es que yo lo que quería era terminar mi carrera acá, pero desde que me fui de Independiente han pasado miles de cosas. Me parece que le han mentido a la gente. ¿Sabés qué pasa? Yo si voy quiero ganar. Y sé que eso no iba a pasar".