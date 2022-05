Gabriel Brazenas y sus polémicas declaraciones tras su fallo en Vélez-Huracán en 2009: "El VAR no me..."

Una de las definiciones más recordadas en el fútbol argentino es sin duda la que protagonizaron Vélez Sarsfield y Huracán de Parque Patricios en el año 2009. El encuentro definió que el Fortín se consagrara campeón del Torneo Clausura de aquel año. En un partido lleno de polémicas, uno de los principales apuntados fue Gabriel Brazenas por no cobrar falta sobre el arquero del Globo en la jugada previa al gol de Maximiliano Moralez. En las últimas horas, el colegiado recordó lo sucedido y dejó clara su postura.

En diálogo con TT Sports Radio, manifestó: “Si me mostrás la jugada de nuevo, yo te digo lo que vi en la cancha: un choque y dale para adelante. El VAR no me cambia porque yo sanciono lo que veo en la cancha. Si en esa época existía esta herramienta, no sé si hubiese sido referí”.

“Yo lo que veo hoy es que los árbitros están más relajados. Es que no toman decisiones importantes porque total tengo una televisión que me salva. O si cobro algo que me pareció total la televisión me puede salvar. El arbitraje está inducido. Eso a mí me quita exigencia y responsabilidad porque se la estoy trasladando a otro cuando nosotros (en su etapa) teníamos la responsabilidad y nosotros sabíamos lo que era definir una final”, sostuvo el exárbitro.

“El VAR es un negocio de algún ávido que, después del FIFA Gate, vio que podía darle algo más de transparencia al fútbol y eso no ocurrió. Ya el hecho de ir a ver una cámara para tomar una decisión te condiciona. El VAR lo pusieron una vez que Grondona se murió. Él decía que nunca le iba a dar el poder de lo que pasa en la cancha a la televisión”, recordó.

Lejos de bajar el tono de sus declaraciones, Brazenas sentenció: “Ocho personas viendo la televisión viendo 300 veces la jugada, se equivocan y eso no lo podés permitir. Yo no tolero que me pueda equivocar inducido por gente. Muy diferente era cuando el árbitro estaba solo y desde un ángulo, con las pulsaciones a full y en dos segundos debía decidir. El fútbol que dirigía era pasional y espontáneo. Se le quitó todo. Fijate que el otro día José Sand festejó el gol que le hizo a Boca en su cancha con el árbitro. Este es un fútbol de Play Station. Preguntale a la gente si le gusta esperar cinco minutos para gritar un gol”.