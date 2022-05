Escandalosa frase del DT de Always Ready tras la derrota con Boca: "El árbitro estaba..."

La victoria de Boca en Bolivia estuvo llena de controversia por el penal que el árbitro Kevin Ortega sancionó en el final del primer tiempo y Eduardo Salvio convirtió, para llevar tranquilidad al Xeneize de cara a su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, los que no encuentran la calma son los miembros de Always Ready, que siguen llenos de bronca por la pena máxima a favor del club de La Ribera y los videos de los obsequios que llegaron al vestuario de la terna arbitral.

A pesar de que el Código de Ética de Conmebol establezca que las camisetas son un regalo “irrelevante” y de “valor simbólico” y que obsequiarlas o recibirlas no está fuera del reglamento, el enojo de Always Ready no cesa en lo más mínimo. De hecho, Eduardo Villegas, DT del equipo boliviano, no tuvo pelos en la lengua a la hora de describir la performance del árbitro peruano Ortega: “Sentimos que nos robaron”, aseguró en charla con el programa Platea Baja de radio Del Plata.

Luego, Villegas fue aún más allá y directamente afirmó que Ortega tuvo un arbitraje parcializado por los regalos de Boca: “No me gusta justificar ni poner excusas, pero lo del árbitro fue espantoso, horroroso. Y encima después nos muestran imágenes, que tienen regalos de la gente de Boca. Es una vergüenza...Por una camiseta no te podés parcializar tanto. ¿O serán otras cosas más? Como se comenta acá en Bolivia... yo creo que el árbitro estaba comprado por Boca, no se puede actuar tan mal. No se puede cobrar eso. Jugamos mal pero la diferencia estuvo en el penal, ese fue el detalle”.

Además, el técnico de Always Ready, que quedó último con cuatro puntos en el grupo de Boca, recalcó la idea de que su equipo sufrió un robo por el penal que pitó Ortega en el choque entre Salvio y el arquero: “No es una acusación, es una suposición. ¿Si me preguntan si nos robaron? Yo digo que sí. No puedo probar que se hayan parcializado tanto por una camiseta. Lo que sí puedo probar es que le regalaron cosas. Y quedaron mal”, aseguró Villegas.

Estos dichos de Villegas se suman a los de Arnaldo Giménez, arquero de Always Ready, que en la conferencia post partido explotó contra el árbitro: “Les voy a mandar un mensaje muy directo a los árbitros, que se dejen de joder, que dejen que los equipos denominados chicos compitan, porque nos cagan el partido hoy por una sanción que no entiendo”. La furia contra Boca en Bolivia no afloja.