El lapidario tuit de Chilavert al arquero de Vélez por su crítica a los hinchas: "Explíquenle que..."

uD83DuDDE3 "¿Por qué no se puede perder? ¿Por qué el jugador no puede tener momentos malos? Todo debe ser ya. Siempre hay que ganar. Y no es así. Se vive una locura, no lo merecemos. Acá criticaban a Messi, ahí ya no hay parámetro de comparación" #Vélez



uD83CuDF99 Lucas Hoyos en @CNNArgentina. pic.twitter.com/5I5FDiFC1N