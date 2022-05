El asesor de árbitros de la Conmebol reveló qué le pidió Riquelme antes del partido: “Él quería…”

Cada hora que pasa surge una nueva declaración sobre lo sucedido en la victoria de Boca en suelo boliviano. Los presentes obsequiados por parte de la dirigencia al cuarteto arbitral ha dejado mucha tela que cortar y, en esta ocasión, fue Juan Carlos Lugones quien rompió el silencio. El asesor de árbitros de la Conmebol fue quien recibió las bolsas y aclaró su verdad sobre lo ocurrido en el estadio Hernando Siles.

“Estábamos justamente en la hora en la que a los árbitros le correspondía abandonar el camarín y dirigirse al túnel. Es en el momento que los policías que custodian el camarín de árbitros me llaman y me dicen que en la puerta exterior, la que da al garaje del estadio, me estaban convocando. Salgo apurado porque los árbitros estaban prácticamente saliendo del camarín y eran dos personas del equipo Boca Juniors. Uno conocido como el ex jugador Riquelme que actualmente me parece que es dirigente”, comenzó Lugones en diálogo con Bolivisión.

“Entonces él se acerca, me saluda muy cordialmente y me pregunta si podía hacer presente entregar unos obsequios a los árbitros. Le hago conocer la reglamentación y le digo que esto no es posible. Está prohibido y menos antes de un partido. Por lo tanto, esto es negado. La insistencia de ellos en la que me dijeron que no les importaba si era ahora o después. Esto es una norma. Usted sabe que es costumbre por parte de los equipos argentinos y de las selecciones siempre hacer algún presente a los árbitros, a los médicos y a todo el personal que participa en el fútbol en cada partido”, añadió.

A la hora de aclarar la situación y despejar todo tipo de sospechas, expresó: “Los árbitros ya se encaminaban al túnel y yo tenía que acompañarlos. Así que ante la presión de ellos de darme los obsequios y que los entregue cuando quiera, dejé en la puerta del camarín, cruzando la puerta detrás de ella, cerré el camarín y salí corriendo para acompañarlos, despedirlos y subir al quinto piso para realizar mi trabajo. Por tanto, y esto es muy importante hablarlo y aclararlo: los árbitros del partido en ningún momento han escuchado, han visto, no sabían, no conocían de este hecho. Mientras yo hablaba con el mencionado dirigente en la puerta exterior que da al garaje, ellos abandonaban el camarín y se dirigieron al campo de juego”.

Para finalizar, sentenció: “Ellos no conocían nada hasta su retorno al concluir el primer tiempo. Ahí es donde ellos se enteraron porque volvieron nuevamente al camarín”