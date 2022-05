La frase de Cascini sobre los hinchas de Boca que generó polémica: "No noto que..."

El partido ante Always Ready en La Paz es de extrema importancia para el año de Boca. Si el equipo de Sebastián Battaglia no consigue un buen resultado en la noche del miércoles, su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores quedará muy comprometida con solo dos fechas por jugar. Esta situación casi límite y el mal juego del equipo durante gran parte del semestre tienen a maltraer a los hinchas, aunque Raúl Cascini no cree que esto sea así.

En su primera entrevista a ESPN F90 -programa del que fue parte hasta 2019- desde que es miembro del Consejo de Fútbol de Boca, el exfutbolista se sometió a las preguntas del Pollo Vignolo, Oscar Ruggeri y los demás excompañeros, quienes indagaron sobre todos los temas. Y fue el conductor quien puso sobre la mesa el juego del equipo de Battaglia y la impaciencia que mostró el público xeneize en partidos como contra Godoy Cruz. Sin embargo, el Mosquito negó esto: “No noto que la gente de Boca esté tan impaciente. Pareciera que Boca no ha clasificado a nada…”, dijo en referencia a las críticas que recibe el plantel.

La Bombonera tuvo un ambiente caldeado en algunos de los últimos partidos de Boca.

Luego, Cascini reconoció que Boca tiene que cambiar algunas cosas si quiere competir por los torneos en disputa: “Sabemos que tenemos que mejorar el juego, pero estamos en carrera en todos los objetivos. Boca va segundo y seguimos con chances en la Libertadores. Creo que tenemos plantel para revertir el momento futbolístico”.

Cascini respaldó contundentemente a Battaglia como DT de Boca

La continuidad de Battaglia estuvo seriamente en peligro luego de varios empates con mal juego en la Copa de la Liga Profesional y las dos derrotas en tres fechas de la Libertadores. El DT de Boca es cuestionado constantemente pero Cascini lo respaldó a pesar de los rumores sobre la posición del Consejo de Fútbol con respecto al entrenador: "Estamos muy conformes con Sebastián Battaglia. Muy. Nunca vamos a hablar con un entrenador mientras haya un DT en el cargo. No somos esa clase de persona. Bancamos este proyecto y sabemos que falta mejorar, pero él es muy capaz".

Tras bancarlo y hacer enfásis en el buen trabajo que hizo como DT, Cascini dejó una frase contundente sobre el futuro del entrenador de Boca: "Queremos a Battaglia para rato. Estamos muy conformes con él. Sabemos que tenemos que mejorar pero elegimos hacerlo con él, con este proyecto. Jamás vamos a hablar con otro técnico cuando uno esté en el club. Battaglia por ahora no está en duda".