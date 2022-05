Fuerte advertencia de Ruggeri a Cascini y el Consejo de Boca por un rumor que lo indignó: "Hay un bol..."

"Antes de que se vaya, necesito decirle algo", le pidió Oscar Ruggeri al Pollo Vignolo cuando estaba llegando a su fin la extensa entrevista a Raúl Cascini, excompañero de ESPN F90 y actual miembro del Consejo de Fútbol de Boca. "Mirá que ya me voy, eh. ¿O querés que me quede acá hasta las 7 de la tarde?", lo chicaneó el ex Boca e Independiente, sin saber lo que se estaba por venir.

"No es tanto con vos, pero quiero que lo escuchen los demás del Consejo. Vos me conocés, estuvimos dos años trabajando juntos. Como vos decís, así como muchas veces se dicen cosas de adentro en nombre de 'la fuente', también se dicen cosas de nosotros, o en este caso de mí", arrancó Ruggeri. Y señalándolo con el dedo índice a Cascini, le dijo: "Vos y el Consejo quiero que sepan algo. El día que a mí me vengan y me digan 'vamos a hablar de Boca, del Consejo o de Cascini', ese día vos sabés bien que yo me levanto y me voy. Y yo escuché que están tirando cosas como 'les paga la oposición para hablar de Boca o el Consejo', el día que vengan a ofrecerme algo, también (me voy)".

"A vos no te lo tendría que decir porque ya sabés cómo soy, pero quiero que escuchen los demás. Entonces, que quede bien claro eso. Si yo vengo acá y digo algo, es por mí, a mí nadie me dice nada, no me bajan línea diciendo 'hoy se habla de Boca o del Consejo'. Yo cuando estuve en contra de decisiones que tomaron ustedes, lo dije porque me salió decirlo, pero quiero que lo sepan porque anda dando vueltitas, viste...", remarcó Ruggeri.

Tras escucharlo atentamente, Cascini le respondió: "Vos sabés muy bien que acá todos sabemos todo, absolutamente todos sabemos todo, entonces si a vos te llega algo del Consejo como vos decís, tenés que levantar el teléfono y preguntar y no hay ningún problema, vamos a hablar".

"Yo te lo quería decir porque no me gustan esas boludeces... Vos estuviste acá, tenemos la libertad de sentarnos acá y decir lo que quiera. Ni el Pollo ni nadie me bajan (línea) y me dicen 'hoy es esto, esto y esto'. Vos sabés cómo nos movemos. Porque hay algún boludito que anda diciendo 'le dan un sobre'... ¡¿Sobre?!", cerró Oscar Ruggeri, haciendo montoncito con los dedos.